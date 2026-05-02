Alfaro, distinguida como 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación'

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LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) ha publicado la resolución que concede la distinción de 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación' a 19 localidades, entre ellas la de Alfaro, en La Rioja. De esta forma, ya son 128 ciudades en total las que conforman la 'Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación' o 'Red Innpulso'.

La distinción "Ciudad de la Ciencia y la Innovación" se creó con la finalidad de reconocer y distinguir a los ayuntamientos que han apostado de una manera decidida por el apoyo a la innovación en sus territorios.

La distinción reconoce el importante papel de las entidades locales en la promoción de sus territorios como elemento crucial que determina el desarrollo económico y social.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que "es un orgullo reconocer a ciudades que apuestan decididamente por políticas locales innovadoras para transformar sus municipios y resolver los problemas y los retos que tiene cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas".

La 'Red Innpulso' es un foro de encuentro que tiene por objeto el impulso y reconocimiento en materia de innovación a las administraciones locales, a la vez que fomenta la colaboración entre los ayuntamientos de la Red y la mejora del potencial innovador de sus miembros.

La Red es un agente cada vez más activo de instrumentos de innovación como son la Compra Pública de Innovación, el acceso a programas de formación y de promoción internacional en eventos relacionados con I+D+i, el desarrollo de laboratorios urbanos, y el acceso a recursos financieros para proyectos de desarrollo urbano.