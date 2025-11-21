Alicia Fernández de Arcaya, becaria de diario 'La Rioja', se alza con el VII premio de prácticas de la APR - ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE LA RIOJA

LOGROÑO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alicia Fernández de Arcaya, becaria de Diario 'La Rioja', se ha alzado con el VII Premio de Prácticas convocado por la Asociación de la Prensa de La Rioja por su reportaje 'La calle, una realidad que crece sin elección', publicado el 17 de agosto de 2025, en la edición impresa, reportaje que se publicó en tres artículos diferentes en la edición digital del periódico.

El trabajo permite al lector conocer a través de distintas fuentes y testimonios directos el problema de las personas sin hogar en Logroño. La presidenta de la Asociación de la Prensa, Ana Castellanos, ha entregado esta mañana el Premio a Alicia Fernández de Arcaya en la Casa de los Periodistas.

El jurado seleccionó el reportaje de Alicia Fernández de Arcaya entre un total de 21 trabajos de 10 periodistas en prácticas en 6 medios de comunicación de La Rioja.

Los miembros del jurado han valorado "la riqueza de las fuentes (diferentes instituciones) y los testimonios de los propios implicados, así como la exposición del tema con un lenguaje rico y un estilo cuidado, donde la periodista hace una introducción a las distintas valoraciones aportando datos para contextualizar la situación".

El jurado del VII Premio de Prácticas estuvo formado por César Álvarez, Javier Alfaro y Luis Javier Ruiz, miembros de la Junta Directiva de la Asociación de la Prensa de La Rioja.

La APR otorga este galardón para reconocer el talento en los primeros trabajos de los alumnos que realizan prácticas durante el verano en los medios de comunicación de La Rioja.