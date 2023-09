Amigos de la Tierra critica que "el proyecto de recuperación del Najerilla en su tramo urbano plantea mismas soluciones"

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación Amigos de la Tierra de La Rioja ha criticado este sábado que "el proyecto de recuperación del Najerilla en su tramo urbano plantea las mismas soluciones de siempre".

Como señala el colectivo en un comunicado, "las actuaciones a realizar en las riberas del Najerilla a su paso por el tramo urbano de Nájera, siempre han sido un foco de controversia".

"El presente proyecto redactado para el Gobierno de La Rioja pretende realizar unas obras para evitar la erosión de la orilla derecha de este río en su margen derecha", añaden.

Y por eso, lamentan que "a pesar de plantearse varias alternativas, se elige la más impactante posible: la construcción de escolleras para proteger la orilla derecha".

"No se aprecia, porque no aparece ni el presupuesto de la obra ni presupuestos parciales, la entidad de estas obras incluidas "actuaciones naturalísticas" que siempre se basan en plantar unos pocos árboles para "salvar" el expediente. Realmente si estamos ante un proyecto público no sabemos porque se oculta de forma deliberada su coste", dicen.

A estas alturas "después de tantos años siempre se propone lo mismo, en estos momentos, en los cuales la sociedad es más sensible que nunca a las inundaciones se podría haber planteado recuperar espacios para el Najerilla antes del casco urbano para que fueran zonas inundables y aminorar las posibles crecidas de este río".

Dado que "el proyecto reconoce que el cauce del Najerilla ha perdido espacio, se podría haber planteado su recuperación, pero en el presente proyecto se plantean las medidas de siempre: las escolleras, estamos ante un proyecto carente de ambición e imaginación".

Amigos de la Tierra La Rioja considera que "es necesario realizar otras actuaciones para recuperar ambientalmente el Najerilla, que pasan ganar espacio al cauce, incrementar las zonas inundables sobre todo antes del casco urbano, y realizar defensas en casos muy puntuales, pero con técnicas de bioingeniería".

"Todo ello se planteara en alegaciones que vamos a presentar ante la CHE durante el periodo de exposición pública", finalizan desde Amigos de la Tierra.