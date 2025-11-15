Amigos de la Tierra La Rioja rechaza la propuesta del Gobierno regional de volver a permitir la caza del lobo

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Amigos de la Tierra La Rioja ha mostrado este sábado su "rechazo" la propuesta del Gobierno regional de volver a permitir la caza del lobo, en lo que, como dice el colectivo en un comunicado, "otra vez nos encontramos con un nuevo acto de populismo de la consejera Noemi Manzanos hacia parte de sector cinegético y ganadero, que están deseando exterminar el lobo de La Rioja, con su iniciativa de permitir cazar de esta especie".

"Es algo que esperábamos", aseguran, y, "por eso, desde Amigos de la Tierra La Rioja junto con ASCEL, hemos presentado dos contenciosos administrativos para anular la Orden de Vedas 2025 -2026 (Orden AGM/36/2025) así como las normas (Orden AGM/37/2025) de caza mayor en batida, caza en rececho y caza menor en la Reserva Regional de Caza de La Rioja, Cameros Demanda y en los Cotos Sociales de Caza de la Comunidad Autónoma de La Rioja durante la temporada 2025-2026".

También añaden que "hemos solicitado como medidas cautelares la suspensión de la caza del lobo hasta que se resuelvan estos dos contenciosos y esperamos que la justicia acepte nuestra petición".

"Resulta sorprendente que la consejera, respecto a los corrales antilobos, diga que no funcionan correctamente; en todo caso deberá instar a estudiar que problemas tienen y a solucionarlos", dicen desde Amigos de la Tierra La Rioja, que señala que "la caza del lobo es un grave error que no va a solucionar absolutamente nada, se producirán más ataques sobre ganado para el cual no se empleen medidas preventivas".

Recuerdan que "el lobo se encuentra es un estado de conservación desfavorable y está no es la forma responsable de garantizar su conservación", al tiempo que muestran su "sopresa porque, mientras plantea una serie de iniciativas para acabar con el lobo, lo poco que se está realizando respecto a especies en peligro de extinción no esté dando ningún fruto". "Algo deberá reflexionar y replantearse desde esta Consejería", concluyen.