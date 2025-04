El PSOE de Logroño pide "por escrito, verbal y públicamente" a Eva Loza que entregue su acta de concejal

LOGROÑO, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Logroño, Luis Alonso, ha afirmado este miércoles que ha reclamado "por escrito, verbal y ahora públicamente" a Eva Loza que entregue su acta de concejal en el Consistorio logroñés.

Loza anunció ayer por sorpresa su baja del partido -que, como ha dicho hoy Alonso, ya ha sido cursada- alegando en principio, según señaló en declaraciones a Europa Press, a "razones políticas" sin que llegara a aclarar si continuará o no como edil.

A preguntas de los periodistas, tras una rueda de prensa en la que ha dado a conocer los asuntos que el PSOE va a llevar mañana al pleno municipal ordinario de abril, Alonso ha confirmado que "ayer a última hora de la mañana pude hablar con ella de manera presencial, e incluso por la tarde, ella tuvo oportunidad de despedirse del Grupo Municipal y de ofrecer sus motivos".

"En principio, como les decía, le he exigido el acta tanto verbal como por correo electrónico de manera escrita y a esta hora no tengo respuesta. Sé que de alguna forma estaba considerando el mantener o no el acta. No tengo más noticias a esta hora de la mañana", ha afirmado el portavoz socialista.

Ha querido dejar claro Alonso que "lamento la decisión que ha tomado libremente Eva Loza; que Eva Loza y yo compartimos una trayectoria amplia dentro del Partido Socialista; y que Eva conoce perfectamente, que cuando alguien libre y voluntariamente se da de baja de un partido, lógicamente ese acta debe volver al partido".

En este sentido, ha incidido en que "Eva es concejal del Partido Socialista porque así lo han querido los afiliados del Partido Socialista y ella es concejal porque iba en las listas del PSOE, a partir de ahí yo lo que considero es que ya, o doy casi por hecho que ya, va a dejar el acta".

Alonso ha señalado que "una vez que ella ha hecho esa petición expresa de abandonar el PSOE, sabemos que esa petición ya ha sido cursada y que por lo tanto se ha dado de baja del Partido Socialista, la Ley de Base del Régimen Local y el propio Reglamento del Pleno de Logroño lo que impiden es que Eva Loza siga continuando en el Grupo Municipal Socialista".

Por lo tanto, ha dicho que "si decidiese continuar con su acta lo haría como concejal no adscrita", mientras que ha avanzado que, por parte de los socialistas en el Ayuntamiento logroñés, "una vez que ya conocemos que se ha tramitado la baja del partido, iniciaremos los trámites que correspondan dentro del Consistorio para darla de baja y para hacer efectiva esa decisión".

"NORMALIDAD", "NO CAUSA UNA CRISIS".

Sobre las causas que han podido llevar a Loza a su decisión, Alonso ha apuntado su desconocimiento al respecto, "entiendo que ella toma la decisión después de un periodo de descanso, toma la decisión libremente y a partir de ahí se inician los mecanismos para sustituir a esa persona por otra persona de la lista", por lo que ha dicho que hay "absoluta normalidad".

"Tampoco causa una crisis -ha argumentado-, un concejal o una concejala toma una decisión en base a unos motivos, lo que nos podrá gustar más o menos, pero toma una decisión y a partir de este momento tenemos que ver a la siguiente persona de la lista y hablar con esa persona, pero no ha causado tampoco una crisis".

Un proceso para hablar con las siguientes personas en la lista municipal que presentó el PSOE a las elecciones de 2023 -correspondería ya al número 13, Íñigo Zabala-, que, en palabras de Alonso, "esto surgió ayer, estamos hablando de unas pocas horas y lo iniciaremos en las próximas horas, es que es todo tan reciente que realmente casi no ha dado ni tiempo y mañana además hay un pleno".

A la pregunta de si han convencido las razones esgrimidas por Eva Loza para su renuncia, el portavoz socialista ha recalcado que "no es una cuestión de convencer o dejar de convencer, yo no me voy a meter en las cuestiones que ella alegó, son cuestiones personales en el sentido de que tendrá que ser ella la que decida darlas o no a conocer, yo no voy a entrar aquí a valorar ni a hacer públicos esos motivos".

Con todo, Alonso ha apuntado que la manera de hacer pública la renuncia "realmente no es la forma habitual, yo creo que la forma habitual no es pedir la baja del partido sin hablar ni con el portavoz, ni con el secretario general de Logroño, ni con el secretario general de La Rioja, yo creo que las cosas hay que hacerlas realmente de otra forma".

"Y sí que es verdad que es algo que causa extrañeza, porque de un día para otro prácticamente se toma esa decisión, que entiendo que es una decisión libre, respetable. Podemos opinar. Tendrá que ser ella la que explique los motivos, pero la verdad es que el procedimiento sí que es muy raro", ha subrayado.

Alonso ha concluido asegurando que las relaciones con Loza han sido buenas, "en principio tampoco había ocurrido nada, tengo una buena relación y desde luego nada hacía pensar que iba a tomar esta decisión", para insistir en que "entiendo que ella ya no puede formar parte del Grupo Municipal Socialista una vez que tenemos confirmación de que ya no es afiliada del PSOE de La Rioja".

De este modo, en principio, "el Grupo Municipal Socialista, en lugar de nueve concejales, se reconfigura a ocho ediles". Por ello, Loza, si decide quedarse con el acta, sería concejal no adscrita, una situación en la que habría que analizar la posibilidad de que se incorporara al Grupo Mixto, actualmente formado por Amaia Castro, de UP-IU, y Rubén Antoñanzas, del Partido Riojano.