La ampliación de la Escuela Infantil de Calahorra vuelve a salir a contratación con un presupuesto mayor

Escuela Infantil Santos Mártires - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tras declararse desierta la primera convocatoria para la ampliación de la Escuela Infantil Municipal de Calahorra Sántos Mártires, el Ayuntamiento de la localidad la ha vuelto a sacar la licitación con un presupuesto mayor, tal y como ha informado el Consistorio.

En nota de prensa, el Ayuntamiento de Calahorra ha recordado que el miércoles de la semana pasada sacó a contratación, de nuevo, las obras de ampliación de la Escuela Infantil Municipal 'Santos Mártires'.

Hoy en la Junta de Gobierno Local se ha declarado desierta la primera convocatoria de licitación de esta actuación y se ha vuelto a sacar aumentando el tipo de licitación aproximadamente un 27 por ciento, ascendiendo a 355.419,3 euros.

Los criterios de adjudicación son la calidad (49 por ciento), el precio (45 por ciento) y el plazo de garantía (6 por ciento). Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 21 de octubre en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El plazo de ejecución es de cinco meses: dos meses para la redacción del proyecto y dos más para la realización de las obras, más un mes de prórroga.

Las obras consistirán en la construcción de dos nuevas aulas, destinadas preferentemente al alumnado de 1 a 2 años. Es una actuación, ha indicado el Ayuntamiento, que permitirá incrementar la oferta de plazas, reducir las listas de espera y mejorar la prestación de este servicio público esencial.

"Esta actuación garantizará la atención educativa de estos bebés, favorecerá la conciliación familiar y laboral y dará respuesta a la necesidad existente en la actualidad en Calahorra", ha dicho.

ADJUDICADO UNO DE LOS PUESTOS DE LA PLAZA DE ABASTOS

Por otro lado, ha aprobado la adjudicación de uno de los puestos de la Plaza de Abastos a A.M.N. por el canon anual de 1.250 euros. Concretamente, se trata del puesto más pequeño licitado, el número 3 con una superficie de 9,30 metros cuadrados.

Es el primero del nuevo espacio comercial y gastronómico que el Ayuntamiento de Calahorra pretende crear en este mercado tradicional de la plaza de El Raso.

La concesión tiene una duración de quince años, desde el 1 de enero de 2027 hasta el 31 de diciembre de 2041, "ofreciendo así estabilidad a los proyectos empresariales que se implanten en este espacio comercial y gastronómico", ha destacado.

Entre las principales obligaciones de los adjudicatarios figuran el inicio de la actividad y la apertura al público en un plazo máximo de tres meses desde la entrega del puesto; y el cumplimiento de las condiciones de higiene, salubridad y seguridad.

También, la correcta gestión de residuos; el respeto a las normas de funcionamiento del mercado y de las zonas comunes y la protección de las personas consumidoras.

Asimismo, deberán cumplir las prescripciones técnicas recogidas en el pliego relativas al autocontrol higiénico, el mantenimiento de las vías de evacuación libres, la seguridad de las instalaciones y las obligaciones de información al consumidor, entre otras.

La semana pasada la Junta de Gobierno Local aprobó el expediente de contratación para la explotación de los 5 puestos que quedaron desiertos en la primera licitación, los números 4, 5, 6, 7 y 9, con superficies comprendidas entre los 15,30 y los 65,75 metros cuadrados.

Cada puesto se licita como un lote independiente. Las personas interesadas podrán presentar oferta para el puesto que prefieran, aunque únicamente podrán resultar adjudicatarias de uno de ellos.

Las personas interesadas pueden visitar la Plaza de Abastos para conocer los puestos el martes 29 de septiembre a las 11:00 horas, junto al técnico municipal de la OMIC.

Los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas pueden consultarse en el perfil de contratante del Ayuntamiento de Calahorra y en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

En su reunión de hoy, la Junta de Gobierno Local también ha adjudicado el contrato menor de servicios de asistencia técnica para la rehabilitación de parte de la cubierta del antiguo convento del Carmen a la empresa Muneta Arquitectura S.L.P. por el precio de 7.986 euros y con un plazo de ejecución de 13 semanas.

El contrato incluye la redacción del proyecto y la dirección de la ejecución de obras y la coordinación de seguridad y salud de los trabajos. El objeto de este contrato es consolidar y rehabilitar la parte hundida de la cubierta del edificio, antes de que empeore más su estado.

PAGO DE PREMIOS

Ha aprobado el pago de los premios del concurso de carrozas de las fiestas patronales de agosto en honor a San Emeterio y San Celedonio a las peñas ganadores de este año.

El primer premio, dotado de 600 euros, es para la peña Riojana y el segundo de 400 euros para la peña Calagurritana.

La peña Philips 'mientras el cuerpo aguante' es la ganadora del tercer premio valorado con 200 euros y del premio especial a la carroza más representativa de la temática 'Historia de las peñas de Calahorra', también dotado de 200 euros.

Además, ha acordado aprobar la certificación sexta de las obras de ampliación del aparcamiento de la Catedral y del parque del Cidacos por valor de 167.205,64 euros y la número cuatro de la reurbanización de la calle Paletillas y su entorno, cuyo importe es de 36.464,60 euros.