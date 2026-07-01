Ampliado el servicio de autobús interurbano para unir Logroño con 26 núcleos rurales los fines de semana de verano - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja ha anunciado la ampliación del servicio de autobuses interurbanos durante los fines de semana de verano para mejorar la conexión entre Logroño y municipios rurales que hasta ahora no tenían servicio en esas fechas. En concreto se refuerzan tres líneas: Logroño-Laguna de Cameros, Logroño-Robres del Castillo y Logroño-Villa de Ocón.

La medida permitirá conectar Logroño con 26 núcleos de población adicionales mediante 108 expediciones extraordinarias durante 9 fines de semana.

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, ha presentado estas nuevas frecuencias junto a la directora general de Infraestructuras, Gema Álvarez, en las inmediaciones de la nueva estación de autobuses de Logroño.

DESDE EL PRÓXIMO 4 DE JULIO

Daniel Osés ha destacado que esta mejora en el transporte se pondrá en marcha de forma inminente, este próximo sábado 4 de julio. Una medida que se toma "ante el incremento notable del uso del transporte y de los desplazamientos entre los municipios y la capital de La Rioja en esta época estival".

De esta manera se incorporan nuevos servicios que conectarán las líneas interurbanas 101 entre Logroño y Laguna de Cameros, la 102, Logroño con Robles del Castillo y la 104 Logroño con la Villa de Ocón.

En total se incorporan 26 núcleos de población adicionales "que van a tener servicio de conexión para estos desplazamientos principalmente de fin de semana con Logroño".

PARADAS EN LOGROÑO, LA ESTACIÓN DE BUS Y EL HOSPITAL SAN PEDRO

En el caso de la capital riojana habrá paradas tanto en la propia estación como en el hospital San Pedro y va a haber expediciones "desde el principio de la franja de la mañana de los sábados de salida desde Logroño y también los domingos por la mañana". En el retorno hacia la capital, los servicios también estarán disponibles los sábados por la mañana y los domingos por la tarde.

El servicio comienza este sábado, 4 de julio, y estará operativo hasta el próximo 30 de agosto. "En concreto nueve fines de semana que supondrán 108 expediciones adicionales que se incorporan a la red de transporte público de La Rioja".

Se trata, ha dicho el consejero, "de dar un paso más, que no será el último, para seguir avanzando y reforzar el transporte público". Las tarifas serán las mismas que el resto del año.

BONIFICACIONES

El consejero también ha destacado las bonificaciones que existen para este tipo de transportes para diferentes colectivos quienes van a poder viajar el fin de semana por 1 euro ida y vuelta o incluso gratis, en el caso de ser uno de los más de 1.300 riojanos titulares del Carné Rioja Joven Rural o el Abono infantil de transportes.

Una medida, en definitiva, para reforzar el transporte público "sostenible y seguro desde el diálogo, la escucha y el consenso".

HORARIOS

Durante nueve fines de semana de este verano, los autobuses de estas tres líneas interurbanas contarán con salida desde la estación de la capital (y paradas en el Hospital Universitario San Pedro y en la calle Piqueras) los sábados por la mañana a las 08,00 (102), las 09,20 horas (101) y las 10,30 horas (104), con paradas posteriores en numerosas localidades; y otra los domingos por la tarde a las 17,00 horas (102), las 18,20 horas (101) y las 19,20 horas (101).

En sentido inverso, partirán hacia Logroño los sábados a las 09,15 horas (102), las 10,20 horas (101) y las 11,30 horas (104) y los domingos a las 18,15 horas (102), 19,20 horas (101) y las 20,30 horas (104).