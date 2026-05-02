Ampliado a la tarde del domingo el riesgo amarillo por tormentas y lluvias fuertes en toda La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha ampliado a la tarde de este domingo, día 3 de mayo, el riesgo amarillo por tormentas y lluvias fuertes en todo el territorio de La Rioja -que se encuentra esta tarde en nivel incluso naranja en algún momento por estos fenómenos-.

En el caso de las lluvias, se puede dar una precipitación acumulada en una hora de 15 mm. en toda la comunidad. El riesgo se extiende por el momento desde las 14 horas de mañana a las 00 horas del lunes día 4, con una probabilidad de que ocurran estos fenómenos de entre un 40 y un 70 por ciento.

En cuanto a las tormentas, con igual nivel, ámbito geográfico que abarca a toda La Rioja, y horas de comienzo y finalización del episodio, para el que también se da una probabilidad de que ocurra entre el 40 y el 70 por ciento, se especifica que "pueden ir con granizo y rachas muy fuertes de viento".