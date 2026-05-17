Andrea Casarrubios pondrá el broche final a La Rioja Festival: "La música es un proceso de alquimia"

Andrea Casarrubios - LA RIOJA FESTIVAL

LOGROÑO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La violonchelista y compositora Andrea Casarrubios (San Esteban Del Valle, Ávila, 1988) será la encargada de poner el broche final a La Rioja Festival con una obra creada expresamente para este evento y con la que ha reconocido a Europa Press que "la música es, un poco, un proceso de alquimia".

Afincada en Nueva York estrenará en Enciso la obra 'Itinerante', una pieza compuesta por "tres grandes partes" que harán sentir cómo las sonoridades regresan, igual que los momentos vividos, aunque transformados.

A través de los sonidos extraídos, 'Itinerante' narra el sentimiento de recorrer las mismas calles, o caminos, pero en distintos momentos de la vida.

Recuerdos que nos hacen sentir que estamos de paso. 'Itinerante' es "una reflexión sobre los lugares que permanecen constantes mientras las circunstancias cambian".

Y es que la música, para convertirse en relato mediante las emociones, "es un proceso un poco de alquimia; mucho trabajo, tiempo y educación durante muchísimos años para poder tener el oficio".

Será interpretada por Agarita y Pablo Sainz-Villegas (quinteto de cuerda, piano y guitarra) en el concierto de clausura del Rioja Festival, que ofrecerán el domingo 24 de mayo en la Iglesia Santa María de la Estrella.

Casarrubios ha reconocido que su vida tiene mucho que ver con la del director del festival, Pablo Sainz-Villegas, y de aquí, también, la composición: "Constantes viajes compartiendo la música con la gente, volviendo al mismo lugar".

Durante el proceso de creación de esta obra, ha relatado, pensó "en varias cosas" como, por ejemplo, en la cualidad itinerante del festival, "porque los conciertos se realizan por diversas localidades y recorren gran parte de la geografía riojana".

SEVEN

Andrea Casarrubios ha sido la primera compositora española que ha estado nominada a los prestigiosos premios Grammy en el apartado de música clásica. Un galardón que finalmente no fue para ella pero que dio visibilidad internacional a su trabajo.

La compuso en Nueva York, en el año 2020, eligiendo ese título como alusión al homenaje que se hacía cada día a los trabajadores sanitarios, jugando al simbolismo con la decisión de que la obra se cerrase con siete sonidos a modo de campanadas.

La música para esta autora es "parte de la historia que estamos viviendo todos", además de "esa conexión emocional" que "puede llegar a ser muy potente".

LA RIOJA FESTIVAL

El Festival arrancó el jueves 14 de mayo en la Plaza del Mercado de Logroño con la actuación de La Carroza del Real, el escenario itinerante del Teatro Real dentro de su proyecto Cerca de ti, concebido para acercar la lírica a nuevos públicos.

Impulsado y dirigido por el guitarrista riojano Pablo Sainz-Villegas, el festival despliega durante diez días una programación que convierte iglesias, monasterios, bodegas y espacios patrimoniales de distintos municipios riojanos en escenarios únicos para la música.

Logroño, Casalarreina, San Millán de la Cogolla, Alfaro, Valvanera, Viniegra de Abajo o Enciso son algunos de los enclaves que acogen esta edición marcada por el lema 'Crisol', que plantea la música como espacio de encuentro entre culturas, emociones y territorios.

Andrea Casarrubios participa como compositora en residencia de esta quinta edición y ofrecerá una masterclass (miércoles 20, 16:30 horas en el Conservatorio Eliseo Pinedo) y un encuentro abierto con el director del festival (miércoles 20, 20:00 horas en el Círculo Logroñés).

El programa en residencia es uno de los pilares fundamentales de la Asociación Cuerdas en Común, de la que surge La Rioja Festival.

En su apuesta por apoyar a la guitarra clásica e impulsar nuevos repertorios incluye el encargo de una obra de nueva creación a un compositor en cada edición de La Rioja Festival, en este caso, a Andrea Casarrubios.