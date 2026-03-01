Animales Rioja censura "la falta de un protocolo 24 horas para la recogida de animales en la región"

Archivo - Perros - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

LOGROÑO 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La protectora Animales Rioja censura públicamente "la grave situación que atraviesa la Comunidad Autónoma de La Rioja en materia de atención a animales extraviados, abandonados o heridos fuera del horario administrativo de los ayuntamientos".

De lunes a viernes a partir de las 14,00 horas, y durante todo el fin de semana, la ciudadanía que encuentra un animal carece de un protocolo claro y operativo al que recurrir.

"La ley es clara: competencia municipal y 24 h La Ley 7/2023, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, establece en su artículo 22 que corresponde a los ayuntamientos la recogida de animales extraviados y abandonados, así como disponer de un servicio de urgencia operativo las 24 horas para su atención y alojamiento".

A pesar de esta obligación legal, en la práctica este servicio "no existe de forma efectiva en la mayoría de municipios riojanos".

FALTA DE COORDINACIÓN

Cuando un ciudadano encuentra un animal e intenta pedir ayuda llamando al 112 o a Guardia Civil, ambas instituciones derivan la competencia al ámbito municipal, sin proporcionar un contacto operativo ni un procedimiento claro, dejando al animal desamparado.

En varias ocasiones, "la indicación recibida ha sido dejar marchar al animal, incluso cuando se encontraba junto a carreteras nacionales, lo que pone en riesgo tanto la vida del animal como la seguridad de los conductores".

Animales Rioja ha tenido que asumir responsabilidades que no le corresponden. En los últimos meses, la protectora ha tenido que recoger numerosos animales, "dedicando horas a insistir ante Guardia Civil o 112 para que activaran al responsable municipal".

"En muchos casos, se ha logrado intervención municipal solo tras insistencia prolongada, pero esto no es lo habitual", afirman en un comunicado de prensa.

Este esfuerzo incluye casos "en los que se han necesitado más de dos horas de llamadas y gestión para que finalmente alguien del ayuntamiento recogiera al animal, conseguir a través de canales no oficiales los teléfonos móviles de los ayuntamientos donde te respondan un fin de semana". En algunos casos algún Ayuntamiento sí ha respondido "pero un particular se encuentra vendido si se encuentra un animal por la tarde o en fin de semana".

PELIGRO EN CARRETERAS

El problema se agrava cuando los animales se encuentran en carreteras, poniendo en riesgo su vida y la de los conductores. Si se produjera un accidente grave, estaríamos ante una posible omisión de socorro institucional, al no haberse tomado medidas para evitar un siniestro con posibles víctimas.

"Ningún ayuntamiento riojano ha solicitado convenio con Animales Rioja. Animales Rioja quiere dejar constancia de que ningún municipio de La Rioja se ha puesto en contacto con la protectora para solicitar un convenio de colaboración o establecer un servicio de recogida de animales.

Esto contrasta con provincias limítrofes, donde sí hay municipios que han contactado de manera proactiva para formalizar acuerdos.

EXIGENCIAS

1. Creación inmediata de un protocolo autonómico 24 h para todos los municipios.

2. Establecimiento de servicios de guardia municipales o coordinados accesibles a través del 112.

3. Coordinación efectiva entre 112, Guardia Civil y ayuntamientos, con contactos claros fuera del horario administrativo.

4. Cumplimiento estricto de la Ley 7/2023, asumiendo responsabilidades ante riesgos para animales y personas.

5. Comunicación pública y clara sobre cómo actuar ante animales encontrados fuera del horario laboral.

La ciudadanía riojana demuestra día tras día "una enorme sensibilidad y preocupación ante los animales en peligro. No pueden depender de la improvisación ni del esfuerzo de las protectoras. Es imprescindible que las instituciones cumplan con la obligación legal que les corresponde".