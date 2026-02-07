El año 2025 marcó máximo histórico de indemnizaciones del seguro agrario en La Rioja, con 34 millones

Archivo - Viñedo de Rioja. - SHOW Fotografía - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las indemnizaciones abonadas por Agroseguro a los agricultores y ganaderos asegurados en La Rioja por los siniestros registrados durante el año 2025 se han elevado hasta los 34 millones de euros, un 56% más que en 2024 (21,7 millones) y por encima de los 32 millones de 2023, año que combinó una grave sequía con el paso de fuertes tormentas de pedrisco.

Este máximo histórico -con un total de 44.785 hectáreas declaradas con siniestro- se debe al paso de fenómenos tormentosos por la región durante el final de la primavera y el verano, que descargaron de manera constante fuerte granizo o pedrisco hasta sumar 31 millones de euros en indemnizaciones, más del 90% del total.

En concreto, las tormentas del 11 de junio, 24 de junio y 11 de julio resultaron especialmente severas, ya que provocaron daños muy elevados -aproximadamente 6 millones de euros en cada una de ellas-, en apenas unas horas.

Por producciones, las indemnizaciones abonadas por Agroseguro a los viticultores riojanos se han situado en 16,6 millones de euros, un 49% más que en 2024 (11,1 millones).

Aunque el viñedo riojano pudo evitar en 2025 los daños por helada de las últimas campañas, el fuerte pedrisco registrado desde mayo hasta julio causó gravísimos siniestros, incluso con daños prácticamente totales en la producción de algunas explotaciones, que fueron evaluadas inmediatamente para abonar las correspondientes indemnizaciones sin esperar a vendimia y para facilitar a los productores los trabajos de cara a la campaña 2026.

A continuación se sitúan las indemnizaciones abonadas a productores de frutales (9,4 millones), herbáceos extensivos (2,9 millones) y hortalizas (2,5 millones).

En el caso de los seguros pecuarios, los ganaderos riojanos asegurados han registrado siniestros por valor total de 1,9 millones de euros.

El resto de las indemnizaciones, hasta completar el total, corresponde a productores asegurados en otras líneas de seguro como olivar, industriales no textiles o cereza, entre otras.

El año 2025 se ha cerrado, a nivel nacional, con 804 millones de euros de siniestralidad, el segundo importe más elevado y solo superado por la excepcional sequía registrada en 2023.

Estas cifras constatan los importantes efectos de los fenómenos meteorológicos y explican la positiva evolución de la contratación del seguro agrario, la mejor herramienta de protección de las explotaciones agropecuarias.

Las cuantías abonadas por Agroseguro en los últimos años son las más elevadas en los 45 años de historia del sistema español de Seguros Agrarios Combinados.

En el caso concreto de La Rioja, las indemnizaciones abonadas a los agricultores y ganaderos en los últimos 5 años (2021-2025) se elevan por encima de los 115 millones de euros.