Archivo - Profesor escribiendo en la pizarra. - IREKIA - Archivo

LOGROÑO, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

ANPE Rioja reivindica a la administración autonómica la centralización de un servicio de atención a los docentes que actúe de forma rápida y coordinada para dotarles de una respuesta directa y eficaz ante conflictos. Una petición que hacen tras dar a conocer el informe del Defensor del Profesor que en el año 2025-2026 atendió 22 casos en La Rioja frente a los 14 del curso anterior (57,14% más).

Así lo ha indicado el presidente de ANPE Rioja, Gustavo Navas, junto al Defensor del Profesor del sindicato, Andrés Toledo, tras presentar el informe sobre la situación del docente en La Rioja.

Un informe que desvela también que la dificultad para dar clases y las faltas de respeto son las principales causas de las atenciones que recibieron en el pasado curso.

En concreto, el Defensor de ANPE registró un total de 22 casos, lo que supone "un aumento considerable con respecto a los estudiados en el curso anterior, que fueron 14".

CONFLICTOS CON EL ALUMNADO, CON LA FAMILIA Y CON LOS COMPAÑEROS

El sindicato desglosa los casos en tres grandes áreas de conflicto; Alumnado, profesorado y familia. Del informe se desprende que el 51 por ciento de los casos atendidos son conflictos con los escolares. Fundamentalmente dificultad para dar clase y faltas de respeto aglutinan más del 70 por ciento de las demandas. En menor medida se sitúan las falsas acusaciones y las amenazas.

Por su parte, el 31 por ciento de los casos son problemas derivados de conflictos con las familias, sobre todo, por las calificaciones. "Muchas veces las familias se saltan los cauces o protocolos habituales de comunicación con el profesor con el interés de señalarle o incluso con ánimo dañino", ha afirmado Toledo.

Finalmente, y con respecto a situaciones de conflictos entre compañeros, el pasado año las atenciones fueron de un 18 por ciento.

IMPACTO EN LA SALUD LABORAL DEL PROFESORADO

Todas estas situaciones, prosigue Toledo, producen un impacto en la salud laboral del profesorado. "Casi el 100 por 100 de las personas atendidas llegan con algún tipo de nivel de ansiedad y, en algunos casos, el 22 por ciento, cursan una baja laboral relacionada con el ámbito psicológico".

Aunque sí que consideran que la normativa de convivencia en La Rioja es sólida y cuenta con herramientas para el profesorado y el equipo directivo para intervenir sobre este tipo de situaciones, desde el sindicato aseguran que "no debemos bajar la guardia nunca" porque surgen "nuevos conflictos".

CUENTAS 'CURIS'

Han querido lanzar también "un mensaje de respeto de toda la sociedad hacia la figura de los profesionales de la educación" ya que aunque el año pasado no se registraron denuncias por ciberacoso relacionados con las redes sociales, este curso 26-27 sí que ha empezado con casos relacionados con las denominadas 'cuentas curis', perfiles anónimos en redes sociales creados por estudiantes que publican memes, dibujos, caricaturas o montajes sobre la vida escolar, los compañeros y los profesores.

En este aspecto, ANPE ha celebrado que Educación haya publicado hoy mismo en el BOR la resolución de la Dirección General de Innovación y Ordenación Educativa de la Consejería de Educación y Empleo por la que se dictan instrucciones para la actuación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos ante perfiles anónimos en redes sociales que difundan contenidos vejatorios hacia miembros de la comunidad educativa, conocidos coloquialmente como cuentas 'curis'. Las instrucciones no modifican el marco normativo vigente.

El Decreto 39/2025, de 26 de agosto, que regula la convivencia en los centros educativos de La Rioja, ya permite corregir las conductas realizadas fuera del recinto escolar, incluidas las que se producen a través de redes sociales, cuando afectan a miembros de la comunidad educativa, y el Protocolo de actuación en casos de acoso escolar, actualizado en 2023, contempla expresamente el ciberacoso.

Lo que hace esta resolución es concretar cómo deben aplicarlos los centros ante las cuentas 'curis', con pasos y plazos comunes para que todos actúen de la misma manera.

Estas instrucciones, que entran en vigor mañana, 25 de noviembre, se aplicarán cuando el perfil, la cuenta o la publicación esté vinculado al centro o afecte a miembros de su comunidad educativa, bien por utilizar su denominación, siglas, logotipo o imágenes, bien por referirse al alumnado, profesorado u otro personal del centro que resulte identificable, aunque no se le mencione por su nombre.

Unas instrucciones que, como indican desde ANPE, no solamente tienen un componente sancionador sino también reeducador, algo muy importante", han sostenido.

Finalmente desde ANPE recuerdan a los docentes la existencia del Defensor del Profesor, un servicio que cada vez está más visibilizado y que ha ayudado a muchos docentes "a perder el miedo y la vergüenza" a la hora de denunciar sus situaciones profesionales.