Apertura del nuevo aparcamiento público en la antigua estación de autobuses de Calahorra

Apertura del nuevo aparcamiento público en la antigua estación de autobuses - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La antigua estación de autobuses de Calahorra ha vuelto a abrir sus puertas, de nuevo, pero como aparcamiento público y gratuito con 22 plazas para vehículos y 5 para motos. Una actuación que ha llevado a cabo el Ayuntamiento de Calahorra con el doble objetivo de ampliar las zonas de estacionamiento en la ciudad y de aprovechar un espacio en desuso y acondicionarlo en una infraestructura útil para los ciudadanos y visitantes.

Este nuevo aparcamiento, ubicado en el centro, permitirá mejorar la movilidad y el estacionamiento en la ciudad. El parking ya se está abierto. De esta manera, Calahorra amplía en 22 las plazas de aparcamiento para coches de uso gratuito. Se suman a las 36 plazas creadas recientemente en el parking de 'La Planilla'.

Así, en 2025 el Ayuntamiento de Calahorra ha habilitado un total de 58 nuevas plazas para estacionar gratuitamente en la ciudad. Además de estas dos zonas, la ciudad cuenta con más aparcamientos públicos y gratuitos como en la Catedral, en el parque Víctimas del terrorismo, en el Rasillo de San Francisco, en el Carretil, el que se encuentra frente al campo de fútbol 'La Planilla', al final de la calle Coliceo, en la calle Cuesta Juan Ramos, en la calle Cuatro Esquinas, en el solar del Silo hasta que Coblansa comience la construcción de más de 100 viviendas.