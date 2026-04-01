La aplicación MiDNI permitirá identificarse legalmente con el móvil desde este jueves

Midni - POLICÍA NACIONAL

La puesta en marcha del DNI digital coincide con los 20 años de la implantación del DNI electrónico en España

MADRID/LOGROÑO, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La aplicación MiDNI permitirá a partir de este jueves, 2 de abril, identificarse legalmente a los ciudadanos desde el teléfono móvil con las mismas garantías que el Documento Nacional de Identidad (DNI) en formato físico, según ha informado la Policía Nacional.

En este contexto, las entidades públicas y privadas estarán obligadas a aceptar el DNI digital en el móvil tras el periodo de doce meses previsto en la Disposición Transitoria Tercera del Real Decreto 255/2025, de 1 de abril, para adoptar las medidas necesarias que garanticen el correcto funcionamiento de esta versión electrónica del documento.

Asimismo, el DNI digital --a partir de esta aplicación-- permitirá acreditar presencialmente la identidad en múltiples situaciones, como trámites ante notario o la administración, el registro en hoteles, el alquiler de vehículos, la recogida de paquetería o la retirada de medicamentos en farmacias, entre otros supuestos.

CÓMO ACTIVARLO

Para utilizar el DNI digital es necesario disponer previamente del DNI físico en vigor y completar un proceso de registro que puede realizarse a través de Internet, en comisarías de la Policía Nacional, unidades de documentación o en ayuntamientos que dispongan de Puntos de Actualización de Documentación (PAD).

Una vez realizado el registro, el usuario deberá descargar la aplicación, introducir los números del DNI y de soporte, crear una contraseña y confirmar el proceso mediante un código recibido por SMS para poder activarlo.

Después, el usuario podrá elegir entre tres niveles de información en función del trámite que necesite realizar: 'DNI Edad', que muestra fotografía, nombre y mayoría de edad; 'DNI Simple', con fotografía, nombre, apellidos, sexo y validez del documento; y 'DNI Completo', que incluye todos los datos del DNI físico.

Una vez elegido el nivel de información solicitado, la aplicación genera un código QR que se muestra en la pantalla del teléfono del titular del DNI. Es un código permanecerá visible durante un corto período de tiempo para facilitar la verificación.

Además, la aplicación no almacena los datos personales del ciudadano, ya que la consulta de la información se realiza en tiempo real desde la unidad de gestión del DNI. En caso de pérdida o sustracción del documento, la versión digital puede anularse mediante denuncia ante la Policía Nacional.

Con motivo de la inminente entrada en vigor de la utilización del DNI digital en el teléfono móvil, desde la Jefatura Superior de Policía de Cantabria, y durante la última quincena del pasado mes de marzo, se han llevado a cabo varias charlas formativas sobre la aplicación 'MiDNI' como medio válido de identificación legal.

Estas charlas fueron dirigidas a personal de diversos colectivos: Administración General de Estado; ayuntamientos de Santander, Torrelavega y Castro Urdiales; Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Guardia Civil y Policías Locales de la región) y Policía Portuaria; aeropuerto Seve Ballesteros y Puerto de Santander, aerolíneas, hoteles y demás establecimientos de hospedaje, operadores de Seguridad Privada, sector de los Salones Recreativos y de Juego, Registradores y Notarios

VEINTE AÑOS DEL DNI ELECTRÓNICO

La puesta en marcha del DNI digital coincide con el vigésimo aniversario de la implantación del DNI electrónico en España, introducido en 2006 con la incorporación de un chip criptográfico que permitió acreditar la identidad digital, firmar documentos con validez jurídica y acceder a servicios electrónicos de la Administración.

Este avance fue "uno de los más importantes" en la historia del DNI y situó al documento de identificación español a "la vanguardia mundial en seguridad tecnológica".