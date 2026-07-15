El apoyo del Gobierno riojano a las cabeceras de comarca incrementa un 9,3% desde 2023, hasta los 3,4 millones de euros - EUROPA PRESS

LOGROÑO 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja destinará 3.451.000 euros para financiar la prestación de servicios en las cabeceras de comarca. Una cifra que se ha incrementado en un 9,3 por ciento desde el inicio de la legislatura (300.000 euros más) liderada por Gonzalo Capellán y que permite "vertebrar La Rioja y mantener nuestra región" desde los municipios más pequeños hasta la capital.

Una muestra -ha dicho Capellán- de la "cooperación" entre la administración local y el Ejecutivo riojano para mejorar los recursos públicos. En el caso de las cabeceras de comarca, como núcleos de población intermedios, están llamados a jugar un papel decisivo como catalizadores de una colaboración intermunicipal fundamental para afrontar retos inmediatos, como el de la despoblación o el envejecimiento del medio rural.

El presidente riojano ha firmado los convenios con los alcaldes y alcaldesas y representantes de estas cabeceras de comarca; María Reyes Zapata (concejala de Calahorra), las alcaldesas, Rosa María Herce (Arnedo), Guadalupe Fernández (Haro), Yolanda Preciado (Alfaro) y los ediles Jorge Salaverri (Nájera), Raúl Riaño (Santo Domingo), Álvaro Forcada (Cervera del Río Alhama) y Sergio Martínez (Torrecilla).

Como ha defendido Capellán, las ciudades intermedias "tienen un papel crucial" más allá de los servicios que dan a sus propios ciudadanos porque son lugares de referencia para otros pequeños municipios. Por ello necesitamos "unas cabeceras de comarca fuertes" y con este convenio "se ayuda a prestar los mejores servicios para La Rioja".

COMPROMISO "FIRME"

En representación de las cabeceras de comarca, la alcaldesa de Alfaro, Yolanda Preciado, ha agradecido el "compromiso firme" del Gobierno riojano con sus municipios. Ha valorado "el esfuerzo económico" que realiza el Ejecutivo a pesar "de la deuda que tiene el Gobierno central".

Así, indica, "no solo no han reducido el importe sino que desde el año 2023 se ha incrementado en un 9,3 por ciento". Finalmente, ha destacado; "Ahora es nuestra responsabilidad su destino y ejecución en beneficio de la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos".

Por su parte, el alcalde de Nájera, Jorge Salaverri, ha destacado la función de ser cabecera de comarca que "muchas veces no se reconoce porque no solo atendemos a nuestra propia población sino también a los pueblos cercanos".

"Atendemos en educación, sanidad, comercio, gestión administrativa... ya que, de otra manera, los ciudadanos deberían recorrer muchos más kilómetros para acceder a lo más básico". Pero también "atendemos a la población flotante, mantenemos infraestructuras y servicios que de no darse en las cabeceras no estarían cerca de las personas".

Esto supone, ha finalizado, "una responsabilidad territorial. Cada euro se traduce en un servicio que va más allá de la localidad que lo recibe".