El programa de Fundación Ibercaja 'Aprendiendo a Emprender' muestra y pone a la venta los productos creados por 12 cooperativas escolares de toda La Rioja - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de 250 escolares de 5º y 6º de Primaria procedentes de cinco centros de toda La Rioja han mostrado y puesto a la venta los productos que han creado dentro del programa 'Aprendiendo a Emprender', de Fundación Ibercaja, que ha cerrado así su 16 edición.

Una iniciativa desarrollada durante el curso, con la que los chavales y chavalas han formado hasta una docena de cooperativas, en las que han ideado, dado forma y ejecutado sus productos, que este martes han tenido la ocasión de mostrar y vender en un mercado real.

Así, los puestos se han montado en la Plaza de la Diversidad, frente al Centro Ibercaja en la capital logroñesa. Allí, momentos antes de abrirse al público el mercado, se ha conocido a los finalistas y a los ganadores de las varias categorías a concurso dentro del programa.

El premio de logotipo y marca ha sido para el Colegio San Agustín de Calahorra con su cooperativa "Jafiem". El ganador al mejor cartel ha sido para el Colegio Entresotos de Rincón de Soto con su cooperativa "El 5º viaje".

En el concurso de mejor vídeo, el primer premio ha sido para el Colegio Navarrete el Mundo de Logroño con su cooperativa "Navartistas". En la categoría de producto sostenible, el ganador ha sido el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Arnedo con su cooperativa "Coolbag".

Finalmente, en el concurso al mejor blog, el ganador ha saludo el Colegio Entresotos de Rincón del Soto con su cooperativa "Cinecoop". El ganador al mejor stand ha sido para el Colegio Entresotos de Rincón de Soto con su cooperativa "Healthy Sport".

En este acto han participado Luis Manuel Herce, director general de Gestión Educativa del Gobierno de La Rioja; Laura Lázaro, concejala de Infancia, Juventud y Educación del Ayuntamiento de Logroño; Mayte Santos, jefa de Educación y Empleabilidad de Fundación Ibercaja; Andrea Ruiz, directora del centro en Logroño, y José Ángel Pérez, director territorial de Ibercaja Banco en La Rioja, Burgos y Guadalajara.

Como ha subrayado Mayte Santos en una pequeña intervención, "éste es uno de los programas más importantes" del área de Educación y Empleabilidad de la Fundación, que se hace en varias ciudades, además de Zaragoza o Logroño, como Madrid, Valencia o "ahora vamos a empezar en Sevilla".

Ha preguntado a los escolares si, tras el trabajo de este año, han aprendido lo que es ser emprendedor, cuestionándoles sobre conceptos como el trabajo conjunto, la confección de un presupuesto, la división de las tareas en equipos, la comunicación o hasta "si os ha salido mal algo y cómo lo habéis gestionado, eso se llama resiliencia".

"Así que, con todo eso, habéis trabajado lo que es la iniciativa emprendedora, que es una actitud ante la vida. Y a partir de ahora, aunque no lo sepáis aún, vais a ser personas diferentes", ha concluido, deseándoles acto seguido "que acabéis el día vendiendo muchísimo".

PROYECTO EDUCATIVO DESDE 2010.

'Aprendiendo a Emprender' es un proyecto educativo impulsado por Fundación Ibercaja para escolares de 5º y 6ª de Primaria en el que desde el año 2010 han participado más de 35.000 alumnos de 727 colegios, que han creado y gestionado 1.611 cooperativas.

Con la creación y gestión de su propia empresa durante el curso, el alumnado de 10 y 11 años conoce y vive el mundo emprendedor desde la escuela, fomentando su creatividad, su autonomía e iniciativa personal entre otras competencias.

Los escolares crean la empresa, redactan sus estatutos, aportan el capital social, eligen los diferentes cargos y reparten responsabilidades.

También participan en talleres de publicidad, vídeo y tecnología impartidos por profesionales expertos.

Abren la cuenta de su empresa en una oficina de Ibercaja y aprenden la función que una institución financiera juega en el tejido social.

Crean una marca y un logotipo que les ayuda a sentirse identificados en un proyecto común y elaboran un folleto publicitario y un videoclip.

Realizan un estudio de mercado de forma colaborativa, para valorar y decidir el producto o servicio que puede dar respuesta a las necesidades de su entorno.

Visitan una empresa para conocer el funcionamiento y las claves de su organización interna, acercando al alumnado al mundo empresarial de forma natural.