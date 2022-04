Aprobada la ampliación de carencia adicional a los préstamos vigentes concedidos a los ganaderos riojanos

El pleno también ha aprobado una convocatoria de ayudas nueva para recintos escénicos con programación cultural continuada

El pleno del Parlamento de La Rioja ha aprobado una Proposición No de Ley en la que se solicitaba al Ejecutivo regional "la ampliación" a un año de carencia adicional todos aquellos préstamos vigentes concedidos a los ganaderos riojanos que posibilite no tener que aportar, durante ese periodo, la correspondiente amortización y subvencionando el coste adicional de los intereses generados en ese año complementario.

La PNL -que se ha votado en varios puntos por separado- ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Además, la propuesta también solicitaba poner en marcha nuevos préstamos en formato de minimis que permitieran a los ganaderos contar con una liquidez a coste cero "que les ayudase a superar las actuales circunstancias de ventas de sus productos a precios inferiores a los costes de producción y dejar exentos del pago de cualquier tipo de tasas durante el ejercicio 2022 a los titulares de explotaciones de ganadería inscritas en el Registro General de Explotaciones Ganaderas de La Rioja (REGA)".

Los 'populares' también solicitaban en la propuesta que el Parlamento de La Rioja instase a todos los ayuntamientos de La Rioja "a tener en cuenta las duras condiciones económicas y de mercado que están soportando todos los ganaderos riojanos y a tomar medidas que les favorezcan" como pueden ser: reducción del tipo en el IBI de las explotaciones ganaderas, reducción en el precio del agua destinada al ganado o facilitar los aprovechamientos pastables, entre otras.

Durante el debate, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, la diputada Henar Moreno ha querido mostrar "el compromiso" de la izquierda "con el sector" a la vez que ha lamentado "sus dificultades" en especial de la ganadería aún así ha anunciado el voto a favor a parte de la propuesta. En el caso de Cs, su portavoz, Pablo Baena, ha anticipado su voto a favor porque "todo lo que tenga que ver con ayudas al sector ganadero es algo urgente y necesario" y más "en nuestra comunidad autónoma".

Por parte del PSOE, la diputada Sara Orradre ha anunciado la abstención de su grupo en varios de los planteamientos del punto 1 de la PNL así como el voto en contra del punto 2 porque, como ha explicado, "instar a los Ayuntamientos a ello no corresponde al Parlamento".

"Son buenas ideas y si los ayuntamientos quieren llevarlas a cabo estaremos de acuerdo pero el Parlamento no puede instarles a ello porque excedería de sus competencias".

Durante su intervención, Sara Orradre ha asegurado que el PP "llega tarde" y "se ha perdido muchos trámites" porque mientras "generaban bulos y falsedades" el Gobierno de España y el de La Rioja "estaban trabajando en diseñar ayudas para este sector".

"El PSOE ha trabajado a pesar de ustedes -les ha recriminado- como con las ayudas a la ganadería extensiva, el ticket agrario o la exención de tasas para el sector de la viticultura o las bonificaciones de intereses de los préstamos".

Con el caso de Ucrania, ha proseguido, "el Gobierno ha aprobado ayudas extraordinarias para el sector agrario, ganadero y pesquero por valor de 430 millones de euros y La Rioja ha complementado esas ayudas con 2,5 millones. El Ejecutivo regional mucho antes de la presentación de esta PNL ya estaba trabajando en ello".

CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA RECINTOS ESCÉNICOS

El pleno ha continuado con el debate de la PNL presentada también por el Grupo Popular en la que solicitaban aprobar una convocatoria de ayudas nueva para recintos escénicos con programación cultural continuada con objeto de apoyar su programación y el mantenimiento de las salas, compatibles con otras subvenciones con otro objeto. Aprobada.

La diputada del Grupo Parlamentario Popular, Begoña Martínez Arregui, ha defendido esta PNL ante la situación por la que están atravesando el sector tras la crisis del coronavirus, entre otras cuestiones. Como ha reconocido, estas empresas "tienen que afrontar endeudamientos, tienen que pagar alquileres, nóminas, luz y gas y, en estos momentos, el mayor esfuerzo que están haciendo estos empresarios es para el mantenimiento de esas salas de pequeño formato y para eso no hay ayudas en estos momentos".

Ante esta situación, ha indicado, presentamos esta PNL con el objetivo de que se convoque una nueva convocatoria específica que sea compatible con las del Plan de Recuperación y del PERTE en Español que se destinen a estas salas privadas".

En el turno de portavoces, el Grupo Parlamentario de Cs, Pilar Rabasa, ha anunciado el voto a favor porque "las ayudas son escasas y, en algunos casos, no hay" y "es beneficiosa esta línea de subvenciones para permitir la programación continuada de las artes escénicas que ayuda a dar estabilidad a los profesionales y, por tanto, a toda la cadena de valor del sector".

Además, han destacado desde la formación 'naranja' "los beneficios que aporta el consumo de la cultura en la salud de las personas".

Por parte del PSOE, Nuria del Río ha anunciado el voto en contra de su formación a pesar de que "estamos absolutamente a favor de la esencia de la propuesta" porque "el sector cultural y en concreto el de las artes escénicas necesita todo nuestro apoyo institucional".

Como ha indicado del Río, el PSOE no puede apoyar esta iniciativa porque "dentro de los presupuestos existen ya líneas de subvención que engloban tanto las ayudas a los espacios escénicos de titularidad pública como los de la privada y no entendemos a qué se refieren los 'populares' al pedir líneas nuevas. Sabemos que las ayudas no son suficientes para este sector tan maltratado no solo durante la pandemia si no casi de manera perpetua pero no podemos apoyar esta PNL porque las líneas están abiertas y, además, va a llegar más dinero y más ayudas para estas empresas que tanto lo necesitan".