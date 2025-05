Aprobada inicialmente la Ordenanza de Terrazas, entre críticas de la oposición por falta diálogo y no incluir ZPAEs

El alcalde Conrado Escobar la califica como "muy buena noticia", aunque tiende la mano a "seguir trabajando" por "convivencia y equilibrio"

LOGROÑO, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este jueves en el pleno ordinario correspondiente al mes de mayo, ha aprobado de forma inicial la Ordenanza Reguladora de la Instalación de Terrazas en la ciudad. Un acuerdo que ha salido adelante con los únicos votos favorables del PP, mientras que PSOE, UP-IU y PR+ han votado en contra y VOX se ha abstenido.

Así, mientras que los Grupos de la oposición han criticado el texto de la nueva norma por considerar que ha habido "falta de diálogo" y por no incluir de forma explícita una regulación de las terrazas en las Zonas de Protección Acústica Especial (ZPAE), el propio alcalde logroñés Conrado Escobar la ha alabado como "muy buena noticia", aunque ha tendido la mano a todos para "seguir trabajando".

Ha destacado igualmente que la nueva Ordenanza "mejora sustancialmente y va a reducir en un 20% la ocupación de terrazas en la calle, esa ocupación va a ser proporcional a la superficie de cada local, no va a exceder de 100 metros, va a haber zonas de Logroño donde no va a haber terrazas y se reduce en más de seis horas semanales el horario".

"Avanzamos en el interés común, la convivencia y el equilibrio", ha añadido el primer edil logroñés, quien ha resaltado el proceso de diálogo y que ahora comenza otro de "exposición pública", al que ha llamado a todos "para hacer que la convivencia se afiance en Logroño".

LA ORDENANZA.

Con la nueva Ordenanza Reguladora de la Instalación de Terrazas se da respuesta a un triple objetivo:

Reordenación del espacio público con una reducción del espacio ocupado por las terrazas, dando prioridad al peatón e incrementando la tasa por ocupación del espacio público.

Reducción de horarios de las terrazas: con la nueva Ordenanza se reduce una hora diaria de apertura de domingo a miércoles, dos horas los jueves y media hora los fines de semana con respecto a la norma vigente, de modo que de domingo a jueves, será hasta las 00 horas, y los viernes, sábados y vísperas de festivos, hasta las 1,30 horas.

Proporcionalidad entre el espacio ocupado por las terrazas y los metros cuadrados que los negocios hosteleros tienen concedidos en sus licencias. Se reduce la superficie máxima autorizable de la terraza de 120 a 100 metros cuadrados.

Todo ello, con la finalidad última de garantizar la convivencia y el equilibrio entre la dinamización de actividades económicas privadas en la vía pública con el resto de usos compatibles y con el respeto a los derechos de viandantes y residentes.

Otro de los aspectos destacados de la nueva Ordenanza es que se establecen varias calles y espacios públicos como tramos congestionados que quedarán excluidos de ocupación por su alta intensidad de tránsito peatonal o que pueda destinarse a otros usos, por ejemplo, la calle Siervas de Jesús, la calle Chile (entre Gran Vía y Duques de Nájera) o Avenida de La Rioja (entre Miguel Villanueva y Gran Vía); tramos protegidos, que por su cercanía a espacios de interés histórico-artístico, sociocultural, etnográfico o ambiental no pueden ser ocupados por terrazas (por ejemplo, la plaza de Santiago, los soportales de la calle Portales o la plaza de San Bartolomé); zonas completas, en las que no se autorizarán ampliaciones de terrazas (por ejemplo, la plaza San Agustín o las áreas estanciales situadas en la calle Francisco Martínez Zaporta o en la plaza del Parlamento); zonas ordenadas (espacios que ya se encuentran ordenados por acuerdos de la Junta de Gobierno Local para una ocupación máxima con terrazas de veladores); o zonas susceptibles de ocupación con terraza en el centro histórico.

Además, la nueva Ordenanza introduce regulación respecto al apilado del mobiliario de las terrazas y también amplía el régimen sancionador. Tras la aprobación inicial en Pleno, el texto será sometido a un periodo de exposición pública durante 30 días.

ENMIENDAS.

El debate ha comenzado con la discusión de las enmiendas presentadas por todas las formaciones presentes en la Corporación, que en general han mostrado su disgusto por la falta de aprobación de muchas de ellas. Con todo, omo ha destacado finalmente Escobar, "se han aprobado sugerencias de todos los Grupos, "algo que ha enriquecido el texto".

Así, desde el PR+, su portavoz Rubén Antoñanzas ha criticado "falta de sensibilidad, de diálogo y de acuerdos", y se ha referido, por ejemplo, a su propuesta para el reparto igualitario del espacio en plazas, cuando la norma plantea 60%-40% a favor de la hostelería.

Por UP-IU Amaia Castro ha incidido en que sus dos enmiendas sugerían mejoras en el horario -con reducción destacada, para cerrar a las 11 de domingo a jueves y a las 12 los fines de semana-, al tiempo que también ha acusado "falta de diálogo", por lo que, a su juicio, "queda claro para quién gobiernan".

Desde VOX, se ha celebrado la aceptación parcial de su enmienda sobre horarios, que reconoce la apertura media hora más de lo inicialmente previsto en el borrador, para "ajustarlos a la realidad laboral del sector", en referencia a las labores de recogida de las terrazas.

Y por parte del PSOE, su portavoz Luis Alonso ha señalado que, de sus 7 enmiendas "solo se ha aceptado una parcialmente, algo es algo", y ha hecho especial hincapié en la importancia de introducir en la ordenanza las ZPAE "que no aparecen por ninguna parte en este texto".

Desde el PP, se ha insistido en que las enmiendas se han estudiado y resuelto de forma "técnica y política" y se ha reseñado sobre todo que ha quedado avalada la enmienda relacionada con los horarios "que amplía media hora lo previsto, pero que, aún así, sigue introduciendo una reducción sobre lo actual", que supone el cierre a las 2 de la mañana.

DEBATE GENERAL.

Tras la votación de las enmiendas, se ha pasado al debate general del dictamen de la Ordenanza, que, para Rubén Antoñanzas, adolece de "participación, igual con algunos colectivos no interesa reunirse", a la par que ha subrayado que las ZPAE "no aparecen", por lo que ha apuntado su "duda sobre la sensibilidad real de este Gobierno" con los ciudadanos.

Desde UP-IU, Amaia Castro ha justificado su voto en contra a la norma porque "como me dijo el otro día una vecina, es mucho ruido y pocas nueces, correr mucho para quedarse en el mismo sitio", incidiendo también en la ausencia en la Ordenanza de la regulación relacionada con las ZPAE y que "no se han reunido con los vecinos, cuando es un tema que afecta a toda la ciudad, no solo al Casco Antiguo".

Por parte de VOX, tanto su concejal Patricia González Lacarra como su portavoz María Jiménez han considerado positivamente la aprobación de su propuesta sobre el horario, pero han echado de menos la propuesta para crear un Consejo de hostelería y espacio público, que sería "un órgano de diálogo permanente y específico" que creen "muy útil".

El portavoz del PSOE Luis Alonso ha recordado que la actual norma data de hace 24 años, con apenas dos modificaciones, y que, si bien al principio la vieron "con aires de reducción", la expectativa se ha visto reducida finalmente, echando de menos, como ha insistido, la regulación de ZPAE, y viendo con "preocupación" el tema de los horarios y por "el control, supervisión y sanciones" de la Ordenanza. Con todo, ha dicho "dejar la puerta abierta" hasta la aprobación definitiva del texto.

Y desde el PP, Celia Sanz ha insistido en el proceso de escucha "real" que se ha llevado a cabo, mientras que, para el portavoz del Grupo Miguel Sainz, "las ZPAE van a tener su desarrollo en breve" y su "acomodo en su normativa específica", a la vez que ha destacado el "control" que ya se realiza, con 38 denuncias por incumplimientos de horarios o superficies en el último año o cerca de 4.000 denuncias por incumplimientos de ordenanzas cívicas.