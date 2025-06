Aprobada la ley de cuidados paliativos con un texto que todos los grupos menos el PP ven poco valiente

LOGROÑO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de La Rioja ha aprobado hoy la Ley de Garantía de las Personas con Necesidades Paliativas con el voto a favor de Partido Popular, Izquierda Unida y Vox y la abstención del Partido Socialista. Todos los grupos salvo el PP han coincidido en verla poco valiente.

La 'popular' Cristina Maiso ha defendido que esta ley se sustenta en la medicina paliativa del siglo XXI y asegura la atención integral y continuada a los ciudadanos que se encuentran en una fase avanzada de la enfermedad.

Se trata, ha dicho, de mejorar la calidad de vida de los pacientes y atender, también, a sus familiares y de garantizar la atención humana y de calidad. "Fortalece y garantiza la atención paliativa", ha asegurado.

El socialista Miguel González de Legarra ha echado de menos un debate mayor, en el desarrollo de la ley, para que todos los grupos pudieran participar de una ley tan trascendental. A su juicio, el proyecto se queda "corto".

"Hablar de necesidades paliativas es quedarse a medias y no abordar el derecho a morir y hacerlo sin sufrimiento; las personas merecen una ley que hable con claridad y no esquive la realidad", ha señalado.

Por su parte, la diputada de Izquierda Unida Henar Moreno ha lamentado que el Gobierno de La Rioja haya perdido, con esta ley, "la oportunidad de ser valientes y avanzados".

Al rechazar las enmiendas de IU, ha visto, "se ha quedado con un texto a medias y generando falsas expectativas". A este respecto, a echado de menos que "garantice unos recursos mínimos, para que las personas que necesitan cuidados paliativos lo reciban".

Moreno ha lamentado que se hayan rechazado propuestas como fijar ratios mínimos, garantizar un profesional sanitario de referencia clave en zonas rurales o ampliar el alcance de la atención las 24 horas los siete días de la semana.

El diputado de Vox Hector Alacid la ha definido como una ley "no tan valiente" como les gustaría, porque, ha explicado, "no profundiza en la dimensión ética del morir, ni recoge expresamente que se respeten las creencias religiosas de cada persona".

Ha entendido que no se han aceptado las enmiendas de Vox porque el Gobierno del Partido Popular "no se atreve a enfrentarse a la izquierda" y "no es capaz de liderar el cambio de rumbo que le pidieron los riojanos en las elecciones de 2023 y de transformar La Rioja de arriba a abajo".