Aprobada la Ley de Familias Monoparentales de La Rioja para "regular, apoyar y visibilizar" este modelo de familia

El pleno del Parlamento regional ha aprobado el texto definitivo del proyecto de Ley de Familias Monoparentales en La Rioja. De esta manera, desde hoy, nuestra comunidad autónoma cuenta "con una ley social que visibiliza a este tipo de familias, les otorga derechos y reconoce jurídicamente una realidad dentro de la diversidad social que existe", tal y como ha indicado la diputada del PSOE, Ana Santos.

"Todo ello es siempre positivo y un motivo de orgullo para esta Cámara y todo sus diputados", ha indicado.

Ana Santos ha sido la encargada de explicar todo el proceso que ha seguido este Proyecto de Ley hasta llegar hoy a debate en el Parlamento riojano a la vez que ha recordado que, además, esta futura Ley "da respuesta al reconocimiento a estas familias".

Esta Ley -ha indicado- se elabora como consecuencia del importante crecimiento de este modelo de familias y las dificultades que presenta la conciliación familiar y laboral, el riesgo de pobreza que presentan las mismas, el doble que el resto de la población y las demandas de este colectivo en el ámbito de la protección social.

Las familias monoparentales han sido, tradicionalmente, objeto de estigmatización social, en muchas ocasiones, producido por razones culturales, sociales o religiosas, especialmente en el caso de mujeres que asumían la maternidad en solitario, a los cuales se ha unido, de manera creciente y unido a importantes cambios producidos en nuestra sociedad y que ha afectado a las familias, cónyuges separados o divorciados con menores a su cargo.

Por todo ello, la necesidad de regular y apoyar este modelo de familia, en consonancia con lo dispuesto en la Constitución respecto a la protección a la familia y a la superación de situaciones de desigualdad y discriminación, han motivado la elaboración de esta Ley en esta materia.

PIDEN QUE LA LEY HUBIERA SIDO "MÁS AMBICIOSA"

Ya durante el debate, la diputada de IU La Rioja, Henar Moreno, ha asegurado que hoy es un día "para celebrar" ya que se consigue un "hito". Aún así, ha indicado, "en esta Ley se podría haber sido más ambicioso para aprobar una Ley que garantizase este derecho a estas familias pero, también, reconociera otro tipo de familias por el entorno de diversidad de las familias que tenemos".

En el turno de Ciudadanos, Alberto Reyes ha anunciado el voto a favor de su grupo porque "es un paso muy importante para la igualdad y protección de los derechos de las familias, en especial de las monoparentales y también de los menores para que puedan tener un recorrido positivo". Aprobar hoy esta Ley "es un gran paso" pero, como ha indicado, "creemos que el paso decisivo es crear una Ley nacional de familias que incluya a todos, vivan donde vivan y sean el modelo de familia que sean. Queremos una única Ley de familias porque lo que importa es que estén protegidas", ha destacado.

Por parte del PP, Jesús Ángel Garrido ha indicado que la evaluación global del texto de la Ley es "positivo". Desde el PP -ha dicho- "siempre hemos apostado por las familias y siempre lo hacemos sin adjetivos y sin intentar dividir" porque la finalidad de ese núcleo es "la felicidad".

Finalmente, el consejero de Servicios Sociales, Pablo Rubio, ha agradecido a todos los grupos el apoyo a esta Ley así como a las entidades que han planteado propuestas y aportaciones. "Hoy vamos a cumplir una deuda con las familias monoparentales y, aunque sabemos que la Ley no es perfecta, entre todos, intentaremos mejorarla".

"Hoy hablamos de mujeres, de niños y de niñas y ante la invisibilidad y la soledad que han sufrido, hoy como sociedad pagamos una pequeña parte de la deuda", ha finalizado.



AVALES VIVIENDA

El pleno ha continuado con el debate -y posterior aprobación- de una Proposición de Ley a través de la cual se autoriza al Gobierno de La Rioja a constituir una línea de avales necesaria, con un tope de tres millones de euros ampliables, para la compra de una primera vivienda, nueva o de segunda mano para jóvenes menores de 35 años.

Se trata de mejorar la Proposición No de Ley aprobada en noviembre de 2022 para hacer efectivo la creación de estos avales y, por lo tanto, para dotar al Gobierno Regional de ese instrumento legal necesario con el que habilitar avales para que los menores de 35 años puedan tener esa ayuda necesaria para afrontar el 20 por ciento del valor de la vivienda que pretender comprar y que las entidades financieras normalmente no financian.

Como ha explicado la portavoz de IU La Rioja, Henar Moreno, hoy vuelve al Pleno esta iniciativa que ya se aprobó en noviembre cuando se incluyó como una enmienda una partida para hacer frente a estos avales pero parece ser que es necesario "tal y como han informado los técnicos a la hora de poner en marcha la medida" que se debe hacer este nuevo trámite.

"Lo podíamos haber visto antes, sí, pero creo que lo importante es que se pondrá en marcha antes de que acabe la legislatura".

En el turno de debate ha tomado la palabra el diputado de Cs, David Miranda, quien ha asegurado que "aunque habilitar una partida de avales es una medida que parece generosa, los números no cuadran". Para Cs el problema de vivienda "es de oferta y en eso hay que trabajar", aún así ha anunciado su voto a favor de la mejora.

En el caso del PP, el diputado autonómico, Carlos Cuevas, ha lamentado que "hoy tengamos que volver a modificar de nuevo una Ley que entró en vigor el pasado 1 de enero. A pocos meses después traen esta reforma de Ley, por lo tanto, no será tan buena cuando hay que modificarla".

modificarla".

"Con la modificación que traen esta tarde se demuestra que no lo habéis hecho bien y, por tanto, que no se toman en serio ni el Parlamento ni a la propia sociedad riojana" porque para muchas personas la compra de vivienda es una decisión "única en la vida".

Así, ha reiterado, "hoy estamos aquí por una mala praxis porque el Gobierno no atiende los requerimientos y no hace sus deberes y no incorpora en la Ley de Presupuestos lo que debería haber incorporado para hacer efectivo la creación de los avales".

Aún así ha indicado, "votaremos a favor" pero ha preguntado al Gobierno: "¿Cuándo cree que se va a poner en marcha?. Si el Gobierno no tuvo la previsión de incorporarlo en sus presupuestos y si ahora aprobamos la Proposición, seguro que no entra en esta legislatura", ha finalizado Cuevas.

MEJORAS EN LA LEY DE BIODIVERSIDAD Y PATRIMONIO NATURAL DE LA RIOJA

En la sesión de esta tarde también se ha aprobado una Proposición de Ley para modificar la Ley 2/2023 de 31 de enero de Biodiversidad y Pastrimonio Natural de La Rioja. Unas modificaciones que se realizan, según ha explicado la diputada del PSOE, Sara Orradre, "como mejoras a la Ley aprobada recientemente". Como ha explicado "estos cambios no suponen un cambio ni en el fondo ni en sus objetivos pero sí que resultará más positiva para el resultado final de la Ley".

Una modificación "sensata" que "no cambia la Ley" ha asegurado por parte de IU La Rioja, Henar Moreno.

Entre esas modificaciones, IU y PSOE solicitan, por un lado "la derogación del artículo 135.8 y sus disposiciones finales de la Ley por un carácter puramente técnico" y, por otro lado, plantean la modificación del apartado 1 del artículo 137 con el fin de que quede redactado de la siguiente manera: "Se prohíbe en La Rioja la tenencia y cría en cautividad con fines comerciales con destino no alimentario de especies y subespecies exóticas invasoras tales como el visón americano salvo previa autorización administrativa que deberá fundamentarse en el riesgo de escape o reproducción en el medio natural".

En el debate, la diputada del PP, Noemí Manzanos, ha explicado que su grupo votará a favor de esta modificación pero, como ha asegurado, "la Ley seguirá teniendo errores garrafales".