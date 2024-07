Aprobada la revisión de los criterios del PGM de Logroño aunque la oposición cree "que solo beneficia a constructores"

LOGROÑO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado la actualización de criterios y objetivos para la revisión del Plan General Municipal de Logroño. Una revisión que el Grupo Municipal Popular (GMP) considera necesaria porque "enriquece el documento" con nuevos puntos realizados "con diálogo y participación ciudadana". El punto se ha aprobado solo con los votos a favor del GMP, por su parte PR+, PSOE y Vox han votado en contra.

Por parte de la oposición consideran que estos cambios solo responden "al beneficio de los constructores" y critican que "no ha habido participación ciudadana".

El concejal del Área de Urbanismo, Javier Martínez Mancho, ha defendido estos cambios asegurando que "la esencia del documento actual no cambia, se mejora".

El documento "mantiene los criterios y objetivos anteriores y se actualizan con aportaciones del Consejo Social como órgano consultivo, las reuniones de la mesa de trabajo del Ayuntamiento y el informe técnico de la unidad de Urbanismo que es quien elabora el expediente administrativo que se trae al pleno para su aprobación".

Además como ha defendido la concejal del PP, Celia Sanz, con esta modificación "no se dinamita nada sino que se traen mejoras para las infraestructuras, la movilidad sostenible, energías verdes o la delimitación de la zona de los barrios. En definitiva, para mejorar la vida de los logroñeses".

En la práctica totalidad de los apartados del documento -explica- se incorporan aspectos que complementan los anteriores porque "no se habían concretado hasta este momento".

Por ejemplo, Martínez Mancho ha indicado que en clasificación del suelo se añade una ordenación positiva del medio rural. En la calificación también se hacen aportaciones complementarias "que son significativas", en concreto se especifican los usos comerciales y turísticos. Se aconseja también un marco normativo "para ver parámetros bioclimáticos, condiciones estéticas y rehabilitación".

Respecto al capítulo de infraestructuras -prosigue el concejal- "se establecen territorios sostenibles, métodos de economía circular, regeneración de polígonos industriales o movilidad sostenible aludiendo a un nuevo modelo urbano para dar prioridad a desplazamientos peatonales".

EL ALCALDE LLAMA AL "CONSENSO"

En el debate también ha intervenido el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien ha defendido estos cambios porque Logroño "necesita un Plan General y una seguridad jurídica. Llevamos 20 años sin un plan general actualizado y aunque podría haber tomado otro camino quiero asumir un liderazgo colaborativo y por ello, en un tema tan importante, lanzo una vez el reto del consenso que necesitamos. Quiero decidir entre todos que modelo de ciudad que queremos de aquí a 20 años".

"Hoy avanzamos con un paso importante en el que apostamos por la centralidad del urbanismo que Logroño necesita y por ello apelo al consenso, sobre todo al PSOE, esperamos contar con esta colaboración porque si nos ceñimos al concepto de lo que hoy abordamos, los criterios, no he oído reparos, más bien he oído opiniones favorables a lo que hoy se vota. Si en los criterios estamos de acuerdo, les pido que voten a favor porque Logroño se merece un plan general renovado".

LA OPOSICIÓN, EN CONTRA

Tras la explicación del Grupo Municipal Popular, el PR+, en voz de Rubén Antoñanzas, ha utilizado el turno en contra para lamentar que, a pesar de las palabras del PP, "no está acreditado que haya existido esa participación ciudadana".

"Hoy presentan una modificación que no sabemos quién ha decidido que se haga, bueno sí, los constructores. No me sorprende el interés del alcalde de cambiar los criterios pero sí la falta de pudor de cómo está trabajando este asunto para forzar a la modificación de los criterios por su mayoría absoluta. Es un procedimiento lleno de irregularidades".

Por parte del PSOE, Eva Loza ha explicado que detrás de esta aprobación "se encuentra un ejercicio de falta a la verdad". "Los logroñeses merecen conocer la verdad y el PSOE va a votar en contra de estos criterios porque no es cierto que la causa del enriquecimiento sea la participación ciudadana".

Además, añade, "no es verdad que la causa sea ésta sino el modificar el contrato de adjudicación que se hizo para la revisión del Plan General Municipal, incumplido hasta en 5 ocasiones. No entendemos cuál es el interés de que, sin ningún tipo de garantía, esta empresa siga con la revisión de este Plan Municipal".

También desde el PSOE ven "curioso" que "hasta la que hasta ahora ha desarrollado la dirección general de Urbanismo se le quiten sus funciones porque, precisamente, abogaba por la resolución del contrato".