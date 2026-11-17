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LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha informado de la aprobación en el el Consejo de Gobierno del inicio del procedimiento para la modificación de la denominación oficial del 'Aeropuerto de Logroño- Agoncillo' por la de 'Aeropuerto de La Rioja-Logroño-Agoncillo' con el objetivo principal de "aprovechar y reforzar el potencial que la marca La Rioja tiene en todo el mundo".

Con esta medida, se contribuye a "una mejor identificación del aeropuerto, en especial para los viajeros provenientes de fuera del territorio de La Rioja, coincidiendo con esta etapa de expansión de la red de vuelos que se traduce en una mayor afluencia de este perfil de usuarios".

Además, "se logrará mejorar las búsquedas de destino y optimizar la llegada de turistas, especialmente el de origen extranjero que ayuda a incrementar el número de pernoctaciones, el gasto medio por visitante y la desestacionalización", ha destacado Domínguez.

Tras la autorización definitiva del procedimiento por parte del Consejo de Gobierno, se deberá firmar un protocolo de intenciones con Aena, por el que la entidad promotora se compromete a asumir los costes derivados de esta modificación.

Una vez suscrito, se remitirá a la Dirección General de Aviación Civil para iniciar la tramitación del expediente, cuya aprobación definitiva corresponde al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible mediante Orden Ministerial.

Finalmente, si el cambio recibe el visto bueno del Ministerio, se formalizará un convenio con Aena para concretar la asunción de los gastos por parte del promotor.

AUMENTO DEL 113,2 POR CIENTO

En lo que va de año, el aeropuerto riojano ha registrado un total de 39.945 viajeros, lo que supone un incremento del 113,2 con respecto al mismo periodo del año pasado.

De los 38.657 pasajeros comerciales que han pasado este 2026 por nuestra terminal, dato que se ha incrementado un 120,8 por ciento, 35.605 han sido nacionales y 3.052 internacionales.

Estos excelentes datos se deben a la ampliación de la oferta aérea impulsada durante esta legislatura, con la incorporación de las rutas con Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Palma de Mallorca, que se han sumado al tradicional vuelo a Madrid.

Esta dinamización del aeropuerto ha conseguido "mejorar la conectividad de la Comunidad Autónoma, favoreciendo nuevas oportunidades de desplazamiento a los riojanos, reforzar la competitividad económica de nuestra región e impulsar la proyección exterior de La Rioja como destino turístico, cultural, gastronómico y enológico".