Aprobado el proyecto de la tercera fase de la empresa Formatt Building Products Spain en 'El Recuenco' de Calahorra

Aprobado el proyecto de la tercera fase de la empresa Formatt Building Products Spain en 'El Recuenco' en Calahorra - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra ha aprobado el proyecto de ejecución de la fase tercera de la nueva planta de fabricación de placas de yeso laminado, que la empresa búlgara Formatt Building Products Spain está edificando en el polígono industrial 'El Recuenco'.

Esta nueva fase se centra en la construcción de un edificio rectangular que albergará una zona de exposición de los productos, las oficinas comerciales, despachos, áreas de trabajo y salas de reuniones de la nueva industria. Ocupará una superficie de 937,40 metros cuadrados.

Este proyecto industrial de Formatt Building Products Spain fue declarado en 2024 Proyecto de Interés Estratégico Regional (PIER) por el Gobierno de La Rioja. Prevé generar más de 125 empleos indefinidos e invertir 68,3 millones en Calahorra.

Formatt Building Products Spain SAU pertenece a BS Group of Companies, un grupo empresarial familiar búlgaro especializado en la fabricación y comercialización de soluciones constructivas energéticamente eficientes y ecológicas. Opera internacionalmente con 8 fábricas de materiales de construcción, 7 en Bulgaria y 1 en España. Los productos y sistemas que BSGC desarrolla y fabrica tienen como base el yeso, material 100% reciclable.

Esta característica, junto con las grandes cualidades de aislamiento térmico de sus sistemas constructivos, la reducción del peso de los materiales necesarios y la ausencia de necesidad de agua para montar los cerramientos, hace que los conjuntos producidos por BSGC sean una opción destacada para alcanzar los objetivos de transición ecológica en el sector de la construcción.

SUBVENCIONES EN JUVENTUD Y MATERIAL INVENTARIABLE

El Ayuntamiento de Calahorra ha destinado 15.000 euros a subvencionar en concurrencia competitiva actividades en materia de juventud.

La Junta de Gobierno Local ha acordado conceder 2.995,45 euros al Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra, otros 2.995,45 euros al Grupo Scout Nuestra Señora de Guadalupe, 2.643,04 al Club Taurino de la ciudad y 2.466,84 euros a ACTIBA.

Además, ha otorgado ayudas a las asociaciones de Belenistas calagurritanos por valor de 2.114,44 euros, a La Calle 2000 por la cuantía de 585,98 euros y a la asociación de Formación Profesional medio rural por importe de 1.198,80 euros.

En la misma sesión ha aprobado la concesión de 23 subvenciones en concurrencia competitiva para la adquisición de material inventariable con un importe total de 15.000 euros.

Se han beneficiado de estas ayudas las asociaciones de Promoción gitana (397,99 euros), Belenistas calagurritanos (774,40 euros), Amigos de la Catedral (970,80 euros), de Personas Mayores (627,71 euros), ARDACEA (444 euros), Igual a Ti (766,42 euros), Club Taurino (612,94 euros), Club Calahorra de ajedrez (599,20 euros), Club Calahorra Fútbol base (369 euros), la AMPA del IES Marco Fabio Quintiliano (766,42 euros), Fundación Cáritas Chavicar (766,42 euros), Formación Profesional medio rural (970,80 euros) y la asociación juvenil La Planilla (435,98 euros).

También han recibido estas subvenciones la peña El Hambre (501,94 euros), el Club de montaña (549,01 euros), la peña Calagurritana (906 euros), Actiba (664,23 euros), la AMPA del colegio Ángel Oliván (583,69 euros), el Consejo de la Juventud Comarcal de Calahorra (919,70 euros), la AMPA del IES Valle del Cidacos (649 euros), la Cofradía de la Santa Vera Cruz (817,51 euros), el Club cultural y de coleccionismo 'El Lazarillo' (536,98 euros) y la peña El Sol (369,87 euros).