Aprobados 2,8 millones para la ampliación de las Urgencias del San Pedro cuyo plazo dependerá de la licitación

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado 2,8 millones de euros para la ampliación de las Urgencias del Hospital San Pedro, tal y como ha informado hoy el portavoz del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, detallando que el fin de la obra dependerá de los plazos de licitación.

Domínguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, ha recordado el anuncio realizado por el presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, para la realización de un edificio anexo al actual de Urgencias, de 840 metros cuadrados.

Ha añadido que a esto hay que sumar la reorganización interior de los boxes actuales, con una inversión de 368.000 euros, lo que elevará el conjunto de la inversión a los 3,1 millones de euros.

Un proyecto, ha destacado, que "responde al incremento sostenido de asistencia en urgencias". Como ejemplo, ha citado que en el año 2023, el Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro atendió a 116.000 pacientes y en el año 2025 subió a 122.800 pacientes.

"Un crecimiento constante y tendencial a lo largo de los años que obliga a invertir en el mismo, incrementando las dependencias para prestar el servicio, lo que permite la mejora de la asistencia sanitaria a los usuarios y la reducción de las esperas", ha dicho.

NUEVO ESPACIO PARA CONSULTAS

El nuevo edificio, ha indicado, supondrá contar con un nuevo espacio para consultas externas con cinco para médicos y dos de enfermerías. Además, estará dividido en tres áreas diferenciadas.

Habrá un Área de Apoyo al Paciente con espacios de recepción, de atención, salas de espera y un espacio de trabajo para celadores además de una sala de espera localizada cerca de la entrada.

Una segunda Área de Procedimientos tendrá consultas para atención directa al paciente, tanto para procesos de medicina preventiva como para diagnósticos. Será el centro "que mayor cuidado tenga con las necesidades de confort, de intimidad y respeto a las familias".

Por último, un Área de Apoyo al Personal reservado para vestuarios, despachos y demás espacios de naturaleza estrictamente no asistencial.

Preguntado acerca de si se ha previsto un incremento de personal sanitario que presta servicio en urgencias ha señalado que "hay una falta clara de profesionales sanitarios" y la "obligación" del Gobierno riojano "es intentar atraer cada vez a más".

"Lo hacemos con todos los programas que tenemos en marcha, el programa de fidelización, el programa de retención del talento, las ofertas del público, incluso la implementación de los estudios de medicina y siempre esperamos que se incorporen más profesionales a los servicios del Hospital San Pedro", ha dicho.