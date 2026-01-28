Aprobados 6,3 millones para cubrir el déficit de explotación de la empresa municipal Logroño Deporte en 2025

Archivo - Piscinas Lobete - LOGROÑO DEPORTE - Archivo

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado la concesión de una subvención ordinaria de 6.300.000 euros a la empresa municipal Logroño Deporte, S.A..

Una partida que, como ha apuntado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, se confiere con objeto de cubrir el déficit de explotación derivado de la gestión pública municipal de la sociedad en 2025.

Esta cantidad se reduce en 200.000 euros con respecto al año 2024, cuando la partida fue de 6.500.000 euros, y en 800.000 euros con respecto a 2023, cuando fue de 7.100.000 euros.

Como ha subrayado Sanz, "tenemos que poner en valor la labor que se ha realizado por parte de este equipo de Gobierno, con una gestión positiva y una racionalización del gasto".

A ello ha sumado que "hemos conseguido incrementar y aumentar la ocupación y las actividades de Logroño Deporte, que han aumentado hasta un 82%", así "un incremento en cuanto a los alquileres para realizar actividades deportivas".

Ha valorado que "teniendo en cuenta esta gestión, unida a la racionalización del gasto, ese plan de gestión que se ha puesto en práctica en Logroño Deporte ha hecho que los presupuestos de esta entidad cubran el déficit de explotación, pero en 200.000 euros por debajo de lo que fue el año pasado y por debajo de 800.000 euros respecto al año 2024".

"Por lo tanto, quería, como digo, poner en valor este histórico precisamente para que se vea la evolución en cuanto al desarrollo de Logroño Deporte a nivel presupuestario y a nivel contable", ha concluido Celia Sanz.