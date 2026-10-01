ARAD alerta de que mujeres con adicciones pueden tardar 10 años más en pedir ayuda que los hombres por su doble estigma

La presidenta de ARAD, Montserrat Domínguez, y la psicóloga y vicepresidenta de la entidad, María Milagro. - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Riojana para la Atención a Personas con Problemas de Drogas (ARAD) atendió en el año 2025 a un total de 1035 personas -el 73 por ciento hombres y el 27 por ciento mujeres- en todos sus programas. Cifras que "no disminuyen con respecto a otros años y con casos más graves" derivados, entre otros, por la "tardanza en pedir ayuda" sobre todo entre las mujeres.

El alcohol, de nuevo, es la sustancia más problemática tanto en mujeres como en hombres, un 59 y un 37 por ciento de atenciones respectivamente, seguida de la cocaína. Completan la lista los opiáceos, el cannabis, los estimulantes y los catalogados como 'sin sustancia'.

La presidenta de ARAD, Montserrat Domínguez, y la psicóloga y vicepresidenta de la entidad, María Milagro, han presentado la Memoria de 2025, destacando, además, que la edad a la que mayoritariamente acuden las mujeres a este servicio se sitúa en torno los 45 y 54 años y, en el caso de los hombres, entre los 34 y 44 años.

Unos diez años de diferencia entre ambos ya que, a juicio de ambas, "en el caso de la mujer hay dos estigmas, ser mujer y tener una adicción". A ello se suman los prejuicios porque se sigue pensando que este problema "es un vicio" pero la realidad es que "es una enfermedad".

Como han detallado, sí que han visto positivo que en la actualidad "hay casos que se pueden detectar desde Atención Primaria".

"LLEGAR CUANTO ANTES"

Como ha destacado María Milagro, "es muy difícil que una persona entre en este circuito de atención especializada de forma espontánea. En el caso de la mujer vemos que, además, la tardanza en pedir ayuda es superior a la de los hombres, con la consiguiente repercusión en su salud que puede conllevar".

Por lo tanto, indica, "es muy importante seguir trabajando para poder llegar cuanto antes. Vemos también la importancia de ayudar a esta persona si detectamos un trastorno". Lo importante, ha dicho, es que sean conscientes del problema y vengan a informarse.

"Es un gran paso, no decimos que empiecen el tratamiento inmediatamente porque igual no es su momento o quizás no quieran, pero tienen que saber que pueden venir aquí y que sepan que pueden tener ayuda y que les vamos a acompañar".

En ARAD, prosigue, "trabajamos de forma individualizada porque cada persona es única, presenta una vulnerabilidad de un tipo o de otro, y nosotros intentamos adaptarnos a cada paciente para ofrecerles la mejor solución".

PROGRAMAS

Por su parte, y con respecto a todos los programas que ofrecen desde ARAD, en este pasado 2025 atendieron a 251 personas en el servicio de información, orientación y acogida. Un total de 153 personas tuvieron tratamiento ambulatorio y 194 estuvieron en coordinación con el Sistema Público de Salud.

Dentro de sus programas de apoyo, 110 personas participaron en el denominado 'Reducción de daños', 39 en apoyo a personas en tratamiento con metadona, 38 en prevención de violencia para mujeres en tratamiento y 37 en intervención social para mujeres con problemas de adicción.

Por su parte, 30 participaron en el programa de apoyo a la inserción socio laboral, 165 familiares también fueron atendidos en la entidad y 18 pacientes en Unidad de patología dual (colaboración con el SERIS). Además, un total de 103 personas acudieron a la jornada formativa 'Violencia de género y adicciones; Comunidad GPS de La Rioja'.

CHEMSEX

Finalmente desde ARAD recuerdan que el próximo 23 de octubre en Ibercaja Portales (Logroño) tendrá lugar una jornada informativa, que contará con ponentes de primer nivel, para abordar el fenómeno conocido como chemsex (combinar intencionadamente drogas específicas para prolongar y potenciar los encuentros sexuales). "Todavía puede resultar desconocido pero es un acto que implica muchos riesgos, por eso es bueno que comencemos a informarnos, a aprender y a entender para ayudar a prevenir".

A lo largo de la jornada abordarán:

Las estrategias actuales de prevención de infecciones.

La reducción de daños y la atención a las personas que practican chemsex.

El contexto social y cultural en el que se desarrolla el fenómeno.

Las características y los efectos de las sustancias más utilizadas.

Las estrategias de prevención y atención en el ámbito de las drogas y la salud pública.

Las recomendaciones y líneas de actuación recogidas desde el Plan Nacional sobre Drogas.

Los retos actuales para avanzar hacia una atención más eficaz, accesible y respetuosa.

ARAD

ARAD es una asociación pionera en España. Se constituyó en 1982 como una entidad sin ánimo de lucro cuya finalidad es la prevención, asesoramiento, tratamiento e investigación en materia de adicciones. En la actualidad hay nueve personas trabajando en la entidad, cuatro psicólogas sanitarias, dos trabajadoras sociales, un enfermero, un auxiliar y la presidenta.

Su misión es fomentar un modelo de convivencia social, comprometido, solidario que facilite la calidad de vida de las personas y que permita la integración social de los grupos más desfavorecidos o en riesgo de exclusión, en especial de los colectivos de personas con problemas de acciones.

Atienden tanto a la población general que solicite información o tratamiento, personas con problemas de adicción, familias de personas con problemas que se encuentren o no en tratamiento en el centro y a personas con problemas de adicción remitidas por el Sistema Público de Salud de La Rioja.