ARAG-ASAJA considera necesario "endurecer" las sanciones y penar la reincidencia del infractor en Ley Cadena Alimentaria

Comparecencia en el Parlamento de ARAG-ASAJA - ARAG-ASAJA

LOGROÑO, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sanciones más severas y endurecer las multas a las operadoras que incumplan la ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, son algunas de las propuestas realizadas por ARAG-ASAJA. El secretario de la organización profesional agraria, Igor Fonseca, ha participado como compareciente en la Comisión de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio del Parlamento de La Rioja, que acomete la proposición de ley para la modificación de una norma que debe velar de manera efectiva por la rentabilidad de los agricultores.

Fonseca también ha defendido que se garantice que el beneficio obtenido en la infracción no resulte superior al importe de la sanción, es decir, que no resulte rentable incumplir la ley.

Además, ARAG-ASAJA demanda incorporar en la ley mecanismos de compensación a los productores perjudicados incluyendo, cuando corresponda, el lucro cesante y los intereses de demora.

"Consideramos necesario también que no se concedan ayudas públicas a las operadoras que hayan incumplido la ley de forma grave o muy grave con sanción firme", ha señalado el secretario general de ARAG-ASAJA. Por otro lado, el representante de la organización ha solicitado que los contratos deben establecerse obligatoriamente con una antelación mínima a la entrega de los productos primarios.

"Desde nuestra organización creemos que tenemos la oportunidad de modificar una ley que debe garantizar la protección del valor de los productos agrarios, así como la viabilidad de las explotaciones, su rentabilidad, como condiciones para garantizar explotaciones económicamente viables y mejores condiciones para garantizar el relevo generacional en un sector que se encuentra en serias dificultades", ha afirmado Fonseca.

En la Comisión también se ha abordado la modificación de la Ley 19/1995, de Modernización de las Explotaciones Agrarias.

Entre las propuestas que ha defendido el secretario general de ARAG-ASAJA se encuentra integrar en la ley una serie de medidas que hagan más atractiva la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, no solo mediante ayudas económicas, sino también mediante un marco normativo que facilite la continuidad y transmisión de las explotaciones.

Así, sin perjuicio de la necesidad de poner en marcha dichas medidas que fomenten la incorporación de jóvenes, Fonseca ha destacado la importancia de modificar la regulación de las Explotaciones Agrarias Prioritarias para que un agricultor profesional pueda mantener esta condición mientras continúe ejerciendo efectivamente la actividad agraria, aunque haya alcanzado la edad ordinaria de jubilación.

"También consideramos esencial que se evite la pérdida automática de la condición de Explotación Agraria Prioritaria por razón de edad, teniendo en cuenta que la media de edad del sector es superior a los 60 años, siempre que el titular continúe cumpliendo los restantes requisitos establecidos legalmente", ha señalado.