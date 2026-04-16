ARAG-ASAJA impulsa un sistema integral con mayor coordinación para prevenir los robos en explotaciones agrarias - ARAG-ASAJA

LOGROÑO, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Representantes de ARAG-ASAJA han participado esta mañana en la reunión convocada por la Guardia Civil en la Comandancia de Logroño para abordar y reforzar las medidas de prevención frente a los robos en explotaciones agrarias, una problemática que preocupa cada vez más al sector.

Durante el encuentro, ARAG-ASAJA ha trasladado la necesidad de implantar un sistema organizado de prevención, comunicación y coordinación frente a los robos. Este sistema se basaría, por un lado, en la recopilación de información relevante para anticipar posibles delitos, incluyendo los periodos más sensibles como son las campañas agrícolas -cuando se producen más robos- la localización de zonas vulnerables, las producciones agrícolas y ganaderas más afectadas y los datos de los agricultores y ganaderos.

Por otro lado, la organización agraria plantea la creación de un registro detallado de robos y hurtos que recoja información como los datos de la persona agricultora o ganadera afectada, la localización de los hechos, los cultivos implicados y los daños ocasionados. Esta herramienta permitiría mejorar el análisis de la situación y facilitar una respuesta más eficaz por parte de las autoridades.

ARAG-ASAJA ha subrayado también la importancia fundamental de que los agricultores y ganaderos denuncien cualquier robo o hurto. Sin denuncia, la Guardia Civil no puede actuar, recuerdan desde la organización, insistiendo en la necesidad de trasladar todos los incidentes para poder combatir esta problemática con mayor eficacia.

Toda la información recopilada será transmitida por ARAG-ASAJA a un contacto directo de la Guardia Civil en cada zona. En este sentido, la organización propone la designación de un único interlocutor por zona para agilizar la comunicación y mejorar la coordinación.

DE UNA MULTA A 3 AÑOS DE PRISIÓN

Por otra parte, ARAG-ASAJA ha destacado positivamente el cambio legislativo que califica como delito penal agravado el hurto superior a 400 euros, con penas de hasta tres años de prisión. Con esta modificación normativa, ya no es necesario acreditar el daño o perjuicio causado, lo que supone un avance significativo en la lucha contra este tipo de delitos en el ámbito agrario.

Además, la reforma del artículo 235.1.4º de Código Penal que entró en vigor el pasado viernes, 10 de abril, establece que los hurtos de menor cuantía (inferiores a 400 euros) que eran castigados únicamente con una multa, si hay antecedentes penales por al menos tres delitos de esta naturaleza pasarán a conllevar penas de hasta 3 años de prisión.

Desde ARAG-ASAJA se valora positivamente la colaboración con la Guardia Civil y se reafirma el compromiso de seguir trabajando conjuntamente para garantizar la seguridad en el campo.