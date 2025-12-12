ARAG-ASAJA y UAGN respaldan los presupuestos del Consejo "para reducir la aportación de los viticultores en 2026"

Archivo - Uvas en una viña - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

ARAG-ASAJA y UAGN respaldan los presupuestos del Consejo Regulador de 2026. Ambas organizaciones profesionales agrarias han tomado esta decisión "para defender los intereses de los viticultores y garantizar una mayor sostenibilidad económica para ellos", han señalado en una nota de prensa.

ARAG-ASAJA y UAGN destacan que la aprobación de estos presupuestos que cuentan con el apoyo del 86 por ciento del sector productor, permitirá rebajar en 2026 las cuotas que pagan los viticultores, tanto por kilo de uva como por cartilla, "aliviando así la carga económica que soportan los agricultores en un contexto especialmente complejo para el sector vitícola riojano".

Así mismo, "la alternativa de no aprobar los presupuestos habría supuesto aprobar una prórroga, cuestión apoyada por la UPA y UAGR, lo que hubiese implicado un incremento mayor de la aportación económica que tendrían que realizar los viticultores por kilogramo de uva, una carga completamente inasumible en las circunstancias actuales".

El voto favorable de UAGN y ARAG-ASAJA ha permitido contar con unos presupuestos ajustados de 15,29 millones de euros y "un incremento sensiblemente inferior en las aportaciones de los viticultores de un 7,8 por ciento, un 2,7 por ciento menos con respecto a 2025". Esto supone una aportación media por cartilla inferior al 11,7 por ciento de la aportada el pasado año.

Esta reducción en la aportación de los viticultores se fundamenta en el acuerdo adoptado por el Consejo Regulador con las tres administraciones autonómicas del territorio de Rioja (La Rioja, Navarra y País Vasco) de aportar cerca de 800.000 euros al presupuesto que se destinarían íntegramente a aliviar las aportaciones de los viticultores. La postura de UPA y UAGR hubiese supuesto rechazar esta aportación tan necesaria para la economía de los viticultores, y, por tanto, cargarles con más costes.

Además, UAGN y ARAG-ASAJA destacan "la necesidad e importancia de la correcta gestión de la partida destinada a promoción, un elemento clave en un momento decisivo para la DOCA". "La promoción es esencial para impulsar las ventas de vino, reforzar el posicionamiento de la denominación y abrir nuevas oportunidades de mercado, objetivos que la organización considera prioritarios en la recuperación de la rentabilidad de los viticultores", ha resaltado la organización agraria.

Con este voto favorable, ambas organizaciones "reafirman su compromiso con los viticultores y con la defensa de un modelo que garantice rentabilidad, competitividad y estabilidad a la DOCA".

Las dos organizaciones agrarias recuerdan que este ha sido un año nefasto para los viticultores, marcado por bajos precios, incertidumbre en los mercados y dificultades productivas". En este contexto, "gravar aún más a quienes no tienen margen ni recursos es sencillamente insostenible ya que cualquier presión económica adicional pondría en riesgo la continuidad de numerosas explotaciones".

GRUPO DE TRABAJO EN MARCHA

Por otra parte, gracias a la exigencia de ARAG-ASAJA y UAGN, la reunión de la junta directiva de la OIPVR celebrada hoy ha dado el visto bueno al próximo inicio de los trabajos y deliberaciones para poner en marcha la medida del arranque voluntario de viñedo en Rioja, dando cumplimiento así a una de las 25 medidas de ARAG-ASAJA y UAGN aprobadas en enero de 2025.

Por otro lado, durante la misma reunión, se ha aprobado la petición a las administraciones regionales de Rioja para que soliciten al Ministerio de Agricultura la aplicación de la medida de cosecha en verde en el año 2026.