Arceiz ha participado en la VI Asamblea de la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030 celebrada en Huesca

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha asistido, esta mañana, a la sexta Asamblea de la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que se ha celebrado en Huesca - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, ha asistido, esta mañana, a la sexta Asamblea de la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que se ha celebrado en Huesca. Bajo el título 'Impulsando la coherencia de las políticas locales desde la Agenda 2030', esta jornada tiene como objetivo favorecer la coordinación de actuaciones entre los gobiernos locales para alcanzar mejores resultados en la implementación de la Agenda 2030 en los municipios y provincias.

La alcaldesa de Calahorra y vocal de esta Red de Entidades Locales de la Agenda 2030 ha moderado la mesa redonda sobre 'La implicación de la juventud en las políticas locales de la Agenda 2030'.

En ella, han intervenido la diputada delegada del Área de Medio Ambiente, Transición Ecológica, Agricultura y Ganadería de Cáceres, María Angélica García; la concejala de Participación Ciudadana de Benetússer (Valencia), Livia Guillem; y el concejal de Deporte, Juventud y Turismo de Tíjola (Almería).

Se han puesto en común las actuaciones que estas administraciones están realizando para que la juventud participe y se involucre en las actividades de la Agenda 2030.

Todos han coincido en señalar que no es tarea fácil, pero que poco a poco lo están consiguiendo, escuchando las propuestas de los jóvenes y haciéndoles colaboradores y protagonistas de los actos programado, así como transmitiendo la importancia del arraigo a su municipio.

Antes del inicio de las ponencias todos los asistentes a esta Asamblea han guardado un minuto de silencio por las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido a primera hora de esta mañana en Urda (Toledo).

La Federación Española de Municipios y Provincias, la Red de Entidades Locales de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el Ayuntamiento de Huesca han organizado esta jornada con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.