Área Pública de CCOO de La Rioja critica "los servicios mínimos abusivos decretados por el Gobierno regional"

LOGROÑO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Área Pública de Comisiones Obreras (CCOO) de La Rioja manifiesta "su más contundente rechazo" ante la propuesta de servicios mínimos decretada por el Gobierno de La Rioja de cara a la jornada de huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre.

La organización sindical califica "de abusiva y desproporcionada" la resolución del Ejecutivo regional, la cual "impone la cobertura de plantillas equivalentes a una jornada de trabajo habitual u ordinaria".

A juicio del sindicato, "esta medida no solo afecta a los servicios considerados esenciales para la comunidad, sino que se extiende de forma indiscriminada a departamentos y áreas no esenciales de la Administración".

CCOO defendió en todo momento que la huelga es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución para que las personas trabajadoras puedan defender sus condiciones laborales." El derecho a protestar y exigir mejoras laborales está por encima de las actividades de ocio o de los servicios culturales de un día concreto". A CCOO le quedó claro que la Administración "no sabe identificar qué es un servicio esencial".

A juicio del sindicato, esta postura del Gobierno de La Rioja supone un ataque directo a la libertad sindical y busca neutralizar el derecho fundamental a la huelga del personal del sector público riojano.

"Imponer la presencia de plantillas completas bajo el paraguas de los servicios mínimos es una maniobra para invisibilizar el malestar de los empleados y empleadas públicas y coartar su legítimo derecho a movilizarse", critican desde el Área Pública de CCOO de La Rioja.

Ante esta situación, Comisiones Obreras hace un llamamiento masivo a secundar la jornada de huelga del 11 de noviembre a todos los trabajadores y trabajadoras de las Administraciones Públicas de La Rioja (Administración General, Sanidad, Educación y Administración Local), así como al conjunto de la clase trabajadora de los sectores privados.

CCOO subraya que la defensa de los servicios públicos de calidad y la dignidad laboral "de sus profesionales es una lucha que concierne a toda la sociedad". Por ello, el sindicato anima a sumarse "activamente a los paros y a las distintas movilizaciones programadas para esa jornada".