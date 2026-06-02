ARESOL y RENERTIA inauguran los Parques Solares Casafuerte - ARESOL

LOGROÑO 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las compañías riojanas ARESOL y RENERTIA han inaugurado este martes los Parques Solares Casafuerte, un complejo integrado por nueve instalaciones fotovoltaicas, cuyo núcleo central se sitúa en los municipios de Bañares, Hervías y Cidamón.

Este proyecto está considerado como uno de los desarrollos de energías renovables más relevantes e importantes impulsados en la comunidad autónoma de La Rioja en los últimos años.

El acto institucional de inauguración se ha celebrado en las instalaciones de Bodegas Señorío de Villarrica, ubicadas en el municipio de Hervías.

El encuentro ha reunido a una representación de autoridades institucionales, agentes clave del sector energético, empresarios, inversores, así como a diversas personalidades del ámbito social y cultural de la región. Asistieron también los componentes del equipo de ARESOL y RENERTIA que han participado en este hito empresarial.

Los propietarios de Aresol, Joaquín Sáenz y Raúl Sáenz, junto a otro ramillete de ponentes, fueron los encargados de exponer las características de este conjunto de proyectos, acompañados de representantes de Renertia, como principal grupo inversor para este proyecto.

El complejo contempla un despliegue de nueve parques solares independientes que alcanzan una potencia agregada de 360 megavatios (MW). Esta infraestructura técnica será capaz de generar más de 600 gigavatios hora (GWh) de energía limpia al año, una cifra que consolida a la instalación como un pilar fundamental para el tejido energético riojano.

"HITO ESTRATÉGICO"

El desarrollo y construcción de los Parques Solares Casafuerte supone un hito estratégico para la firma ARESOL. Desde la dirección de la compañía han subrayado que la culminación de este complejo fotovoltaico refleja "varios años de trabajo"; y constancia, reafirmando al mismo tiempo su compromiso con el avance hacia un modelo energético mucho más sostenible, eficiente y alineado con las directrices de descarbonización de la región.

El volumen de energía que inyectará anualmente el complejo Casafuerte a la red eléctrica equivale a más de un tercio del consumo energético global de toda La Rioja.

El proyecto se posiciona como una pieza de ingeniería clave para acelerar la transición energética y los objetivos climáticos del territorio.

Para la puesta en marcha de esta infraestructura de gran envergadura, la inversión global asociada ha superado los 320 millones de euros.

En el plano medioambiental, la operatividad de las plantas fotovoltaicas permitirá evitar la emisión a la atmósfera de aproximadamente 220.000 toneladas de dióxido de carbono de forma anual.

IMPACTO ECOLÓGICO POSITIVO

Los promotores han recordado que este impacto ecológico positivo es equivalente a los beneficios de la plantación de siete millones de árboles. Compatibilidad con el entorno Uno de los puntos técnicos más destacados del proyecto Casafuerte es el diseño de su infraestructura de evacuación.

Toda la energía limpia generada por las nueve instalaciones solares se conducirá y evacuará a través del denominado Nudo de Haro. Para ello, se ha canalizado una red de media tensión de más de 30 kilómetros compuesta por líneas completamente soterradas, para evitar el impacto visual, la cual conecta con una infraestructura común de evacuación situada en el término municipal de Cidamón.

RETORNOS ECONÓMICOS

Por otra parte, la iniciativa lleva asociados importantes retornos económicos y de desarrollo socioeconómico directo para las localidades implicadas. Los beneficios se estructuran tanto por la vía de los ingresos impositivos municipales y la creación de empleo local, como a través de los contratos de arrendamiento de larga duración que se han suscrito de manera directa con más de 200 familias propietarias de los terrenos donde se asientan las placas solares.