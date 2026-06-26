ARPROVI reclama un "inmediato" arranque del viñedo: "No somos capaces de vender lo que producimos"

El presidente de ARPROVI, Juan Carlos Sancha, con otros miembros de la agrupación - ARPROVI

LOGROÑO, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación Riojana para el Progreso de la Viticultura (ARPROVI) ha reclamado hoy un plan de arranque de viñedo voluntario, con incentivos, e "inmediato" porque "no somos capaces de vender lo que producimos".

Responsables de ARPROVI, entre ellos su presidente, Juan Carlos Sancha, y el catedrático en Viticultura y vitivinicultor de Badarán, Fernando Martínez, han ofrecido una rueda de prensa ante la "crisis tan profunda", ha dicho Sancha, que está viviendo el sector.

La asociación, formada por doscientos técnicos, aboga por medidas ante una situación en la que "nunca había habido uva tan buena" pero no se está vendiendo ni pagando a precios justos.

Proponen medidas que pasarían por buscar un "equilibrio" mediante un arranque que proteja a las viñas viejas y evitando arrancar en zonas sin posibilidad de un cultivo alternativo. Y es que, ha dicho Sancha, "en el momento en el que tenemos una cosecha normal en Rioja sobran entre cincuenta y setenta millones de kilos".

"Es curioso", ha dicho, "que Rioja, haciendo los mejores vinos de su historia, está pasando por unos momentos difíciles y delicados, como los actuales, en las que llevamos ocho años de crisis, pero nadie ve la luz al final del túnel".

Ante esto, ha relatado, "se han tomado medidas" como la destilación y la cosecha verde, "pero ha sido poner tiritas ante un cáncer; y ahora mismo tenemos un cáncer encima de la mesa que hay que extirparlo".

La "clave", para el arranque, "evidentemente es el Consejo Regulador y, probablemente, si no se ha puesto en marcha el plan" previsto "es porque hay alguien que no le interesa que se ejecute" y "se están poniendo disculpas como que tienen que llegar a fondos de Bruselas".

Sin embargo, "Francia, con el mismo problema en Burdeos, ha arrancado 9.000 hectáreas y pretende arrancar otras 10.000 y lo ha hecho desde hace tres años y medio en el mismo marco legislativo que tenemos nosotros".

PÉRDIDA DE VITIVINICULTORES

Otras medidas solicitadas por ARPROVI pasan por solicitar la publicación de los costes de cultivo de viñedo en Rioja de la cosecha de 2025; y que los precios de uva que perciba el viticultor sean superiores a los costes de producción, cumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria.

En este sentido, Sancha ha apuntado que Rioja ha perdido 7.700 viticultores en los últimos 25 años. "Ahora mismo la situación es tan grave que tenemos que recuperar al viticultor porque es el viticultor el que puede desaparecer y no tiene sentido la viticultura si no hay viticultores, por eso hay que protegerle", ha dicho.

Ha relatado cómo "la gente mayor estaba esperando jubilarse y poder vender sus viñedos, o arrendarlos, pero no encuentran a nadie que quiera cultivar sus viñas y eso les obliga a estar con setenta, ochenta años incluso, cultivando las viñas".

UNA CRISIS QUE SE REPITE

Martínez ha relatado cómo hace 135 años, entre 1890 y 1900, como consecuencia de la actuación de filoxera en Francia, se plantó "muchísimo" y se llegó, en la Provincia de Logroño, a 48.000 hectáreas, "que son exactamente las que tenemos ahora nosotros".

Francia se recuperó y hubo una crisis "exactamente igual" a la que tiene ahora Rioja, de la que se salió porque la filoxera llegó a Logroño y acabó con parte del viñedo. "La solución vino del mismo agente que causó el problema". Ahora, hay que tomar una decisión para "equilibrar el mercado".