Arraiz juzga la ciberdelincuencia como uno de los principales "desafíos" a los que deberá hacer frente la Guardia Civil

Arraiz destaca la ciberdelincuencia como uno de los principales "desafíos" al que debe hacer frente la Guardia Civil - EUROPA PRESS

En su discurso institucional con motivo de la celebración del Día de la Patrona de la Guardia Civil

LOGROÑO, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de La Rioja, Beatriz Arraiz, ha destacado "la valía, vocación, sacrificio y compromiso" de los miembros de la Guardia Civil, con motivo de la festividad de su patrona, la Virgen del Pilar, este domingo 12 de octubre. Un cuerpo que, como ha indicado, se enfrenta a nuevos retos y tipos de delitos como es la ciberdelincuencia para los que "debemos estar preparados", ha dicho.

Como ha reflexionado en su discurso institucional, este nuevo tipo de delitos "no entiende de fronteras ni de distancias. Es un nuevo y complejo desafío" con el que está "firmemente comprometido" el Gobierno de España "que quiere fortalecer las capacidades para combatirlos con una respuesta integral y formación continua".

Beatriz Arraiz ha pronunciado estas palabras en el tradicional acto de celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, que se ha llevado a cabo en las dependencias oficiales de la Comandancia de La Rioja.

En el mismo también ha tomado la palabra el coronel jefe de la 10 Zona de la Guardia Civil de La Rioja, Enrique Moure. Además también han asistido el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, el consejero de Política local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, el concejal de Administración Pública e Interior, Francisco Iglesias, y la concejala del área de Pleno y Relaciones Institucionales, Leonor González, entre otras autoridades

"AGRADECIMIENTO, APOYO Y ESTIMA"

Tras la incorporación de la Enseña Nacional, revista de la formación e imposición de condecoraciones a nueve guardias civiles, dos policías nacionales, dos locales y un ertzaina, entre otros, la delegada del Gobierno de La Rioja se ha dirigido a los servidores públicos que conforman la 10 Zona expresando su "agradecimiento, apoyo y estima" a todos sus miembros.

Ha destacado también "la valía" de todos los profesionales que "con su sacrificio diario, honradez y deber con la ciudadanía" realizan su trabajo.

En este 12 de octubre, ha expresado, "celebramos nuestra historia, mirando hacia atrás, pero también en el futuro que debemos seguir construyendo juntos". Como ha dicho, España "es un país que evoluciona, se moderniza y avanza en derechos y hoy honramos la dedicación de todos aquellos que forman parte de la Guardia Civil, parte esencial de nuestra identidad y de la protección de las comunidades autónomas".

Como se ha dirigido a todos ellos, "al vestir este uniforme pesan sobre vuestros hombros un deber y una responsabilidad que habla de honor, compromiso, valentía y un profundo amor por lo que hacéis".

"ENTREGA INCONDICIONAL Y ESFUERZO INCANSABLE"

El día de la Guardia Civil "es un reconocimiento", por tanto, "a hombres y mujeres valientes que se entregan con fuerza a la noble tarea de proteger a la sociedad". Hoy -prosigue- "homenajeamos su entrega incondicional y su esfuerzo incansable centrado en la prevención de los delitos y seguridad de la tierra".

Algo que "no es una tarea fácil, requiere esfuerzo y resiliencia pero la vocación de servicio es más fuerte que cualquier desafío".

Como ha destacado "el futuro la Guardia Civil seguirá siendo un pilar fundamental en la defensa de los valores y pieza clave en la construcción de una sociedad más justa y segura".

A nivel regional, la delegada ha querido mostrar también su agradecimiento "al trabajo incansable de todos sus miembros en la protección de la ciudadanía y la prevención de delitos que hace que nuestros índices de criminalidad sean bajos, convirtiendo también nuestro mundo rural en espacios tranquilos".

"RETOS Y DESAFÍOS"

Aunque como ha reflexionado "los desafíos tradicionales continúan, ahora nos enfrentamos a un nuevo reto como es la ciberdelincuencia". La delegada ha expresado que, en el último balance de criminalidad, "mientras los delitos tradicionales han descendido un 5 por ciento, la ciberdelincuencia se ha incrementado en un 24 por ciento".

Un nuevo tipo de delitos que "no entiende de fronteras ni de distancias, por lo que debemos estar preparados para responder ante ellos. Es un nuevo y complejo desafío" al que no pueden hacer frente solo las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado "sino también de cada uno de nosotros".

Finalmente, la delegada también ha puesto en valor el aumento de la plantilla de la Guardia Civil en La Rioja "desde 2018, se ha incrementado en un 12,6 por ciento, 150 hombres y mujeres que se han incorporado para velar por la seguridad de los riojanos y riojanas".

"MÁS QUE UN CUERPO POLICIAL"

Por su parte, el coronel jefe de la X Zona de la Guardia Civil, Enrique Moure, también se ha dirigido a los presentes expresando "su más profundo reconocimiento y orgullo" por su trabajo. "La Guardia Civil es más que un cuerpo policial, tiene una identidad propia, disciplinada, respetada y silenciosa que se ha adaptado a los tiempos".

Como ha reconocido, estos profesionales han esclarecido "la mitad de los delitos que se cometen en La Rioja, con lo que queda demostrado su eficacia y compromiso".

La Guardia Civil -continúa- "atraviesa un excelente momento pero en materia de criminalidad no cabe la autocomplacencia, seguimos teniendo mucho trabajo por delante".

De nuestra comunidad autónoma, ha añadido, "seguimos siendo una de las regiones más seguras, ocupando el cuarto lugar en el ranking de seguridad, y el 53 por ciento de los riojanos confían en la Guardia Civil para su protección".

Por ello "invertir en Guardia Civil es invertir en futuro y supervivencia". Moure ha destacado que La Rioja cuenta con 26 puntos de atención al ciudadano, cinco de ellos operativos las 24 horas, y ha mostrado su satisfacción por la construcción de un nuevo acuartelamiento en Villamediana de Iregua, con un plazo de ejecución de 18 meses, para elevar la seguridad en los municipios del entorno.

También ha destacado los avances de la Guardia Civil con la puesta en marcha de un operativo telemático para formalizar una denuncia completa desde el propio hogar. Por último, ha apelado a la coordinación con todos los cuerpos para seguir mejorando.

Tras las dos intervenciones ha tenido lugar uno de los momentos más emotivos del acto, con el tradicional homenaje a los que dieron su vida por España. Finalmente ha sonado el himno de la Guardia Civil y el acto ha concluido con la retirada de la Enseña Nacional de formación.