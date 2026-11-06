Arraiz mantiene un primer contacto institucional con el nuevo Jefe Superior de Policía de La Rioja

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, ha mantenido un encuentro con el nuevo Jefe Superior de la Policía Nacional en La Rioja, Javier Abadía Tirado La reunión - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA RIOJA

LOGROÑO 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz Nalda, ha mantenido este viernes un encuentro con el Jefe Superior de la Policía Nacional en La Rioja, Javier Abadía Tirado, nombrado máximo responsable de la Jefatura riojana el pasado 8 de octubre.

La reunión ha permitido mantener un primer contacto institucional y abordar cuestiones relacionadas con la seguridad ciudadana y la labor que desarrolla la Policía Nacional en La Rioja.