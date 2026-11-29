Una votante ejerce su derecho este 29 de noviembre en las elecciones generales en el polideportivo del Colegio Villa Patro de Lardero (La Rioja) - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en La Rioja ha informado que la jornada electoral ha arrancado "con normalidad" con la constitución de las 518 mesas. En La Rioja, pueden votar 260.127 personas, que ya lo están haciendo desde las 09,00 horas.

Desde los anteriores comicios generales de 2024, 10.273 personas en La Rioja podrán votar por primera vez al haber cumplido los 18 años.

De este modo, se han constituido las 518 mesas electorales habilitadas en los 251 colegios electorales de La Rioja, organizados en 347 secciones electorales en 192 distritos diferentes repartidos por los 174 municipios riojanos.

Cada una de las mesas electorales se compone de un presidente titular y dos vocales titulares, más un total de dos suplentes designados para cada uno que, en condiciones normales, no llegarán a ser necesarios. Por lo tanto, tenemos:

Miembros titulares: 1.554 personas (518 presidentes + 1.036 vocales).

Suplentes (6 por mesa): 3.108 ciudadanos.

En la gestión del proceso de las elecciones Generales en La Rioja están afectadas 7.033 personas, de las que 963 son miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad -255 agentes del Cuerpo Nacional de Policía, 662 efectivos de la Guardia Civil y 46 policías locales-, que están velando por la normalidad en el desarrollo de la jornada.

En cuanto a la posibilidad de ejercer el voto por correo, ha sido solicitado por un total de 8.179 riojanos y riojanas incluidos en el Censo Electoral de Residentes, de los cuales 8.153 han sido aceptados.