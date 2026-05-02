Arsys blinda su ecosistema cloud con la certificación ENS de nivel alto para todo su portfolio

Arsys blinda su ecosistema cloud: La certificación ENS de nivel Alto para todo su portfolio marca un nuevo estándar de seguridad en España - ARSYS

LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La firma riojana Arsys, proveedor de referencia en soluciones cloud, ha reforzado su compromiso con la máxima seguridad al extender la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en su categoría más alta a la totalidad de su cartera de servicios.

Este hito estratégico, que abarca desde la presencia web básica hasta las infraestructuras cloud más complejas, posiciona a la compañía como un socio tecnológico de máxima fiabilidad tanto para las Administraciones Públicas como para el sector privado.

La ampliación garantiza que todas las soluciones de Arsys cumplen con los más rigurosos estándares de Confidencialidad, Integridad, Trazabilidad, Autenticidad y Disponibilidad.

De este modo, la compañía no solo responde a las exigencias de la Transformación Digital del sector público, sino que también ofrece a sus más de 250.000 clientes un completo ecosistema de servicios digitales robusto y soberano, avalado por uno de los sellos de ciberseguridad más prestigiosos de España.

El reconocimiento fue formalizado en las instalaciones de Arsys, donde responsables de AENOR hicieron entrega de la certificación a directivas de la compañía y del Grupo IONOS.

Con más de 25 años en el mercado IT y 1,4 millones de servicios activos, Arsys acompaña a las empresas en su digitalización con los servicios de infraestructura cloud flexibles y personalizados que necesitan para impulsar sus procesos de negocio, simplificando su gestión y garantizando la soberanía digital y el cumplimiento normativo europeo.

Arsys forma parte del Grupo IONOS (ISIN DE000A3E00M1), grupo cotizado en bolsa con más 6 millones de clientes que opera una red global de 29 datacenters para facilitar la más avanzada tecnología cloud con las mejores garantías de disponibilidad, rendimiento y seguridad.