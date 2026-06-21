Arsys celebra 30 años como pionera de Internet y del Cloud en España

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LOGROÑO, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Tres décadas después de su nacimiento como uno de los primeros proveedores de Internet de España, Arsys celebra su aniversario como un socio tecnológico de confianza para acompañar a las empresas en su Transformación Digital.

En el marco de esta conmemoración la compañía ha lanzado un microsite específico, así como promociones especiales, para celebrar estos 30 años impulsando el futuro digital de empresas y negocios.

La trayectoria de Arsys se ha convertido en un reflejo de la propia evolución del mercado digital, pasando de ser un pionero en el acceso a Internet a un referente del ecosistema Cloud español, con más de 250.000 clientes que utilizan sus servicios de presencia web, Cloud e infraestructura IT, y que forma parte del Grupo IONOS, una de las mayores firmas europeas del sector.

Lo que comenzó en el verano de 1996 como una aventura de dos emprendedores para democratizar el uso de Internet, es hoy una compañía con 1,4 millones de servicios activos y un completo portfolio de servicios que ha evolucionado hasta la gestión de avanzadas soluciones de infraestructura Cloud e Inteligencia Artificial, pasando por el alojamiento de las primeras páginas web realizadas en España.

Durante su trayectoria, Arsys ha simplificado la complejidad de la tecnología a lo largo de las diferentes etapas de la digitalización, combinando la eficiencia, facilidad de uso y las máximas garantías de seguridad y disponibilidad en sus soluciones.

La compañía está avalada por los más elevados estándares del mercado de servicios IT, como el nivel alto del Esquema Nacional de Seguridad (ENS) o la certificación TIER III, además de garantizar la Soberanía Digital y la independencia tecnológica, elementos imprescindibles para la competitividad y Transformación Digital del tejido empresarial a largo plazo.

DE LA PRESENCIA WEB A LA IA.

La compañía aprovecha este aniversario para poner el foco en los retos tecnológicos a los que se enfrentan actualmente los diferentes perfiles de empresas.

Desde cómo las pymes pueden aprovechar el potencial de la IA en su negocio, hasta los nuevos desafíos de la mediana y la gran empresa al gestionar entornos MultiCloud híbridos, donde las cargas de trabajo se distribuyen bajo el modelo más eficiente para sus requerimientos técnicos y de negocio.

"Hoy el desafío ya no es 'migrar a la nube' ni siquiera 'estar en la nube', la realidad del Cloud lleva las empresas a modelos complejos donde los CIO deben lidiar con el rendimiento, la gobernanza del dato, la optimización de costes FinOps, el desarrollo de la IA, el cumplimiento normativo. Hay que gobernar la nube y la pregunta que se hacen las empresas es: ¿cómo y con quién vamos a gestionar esto?", explica Miguel Martínez Vélez, Chief Product Officer de Arsys.

"Siempre hemos sido el socio tecnológico de confianza, primero en la presencia web y ahora a la hora de liberar a las organizaciones de todas las complejidades de la gestión de la infraestructura Cloud. Garantizamos su Soberanía Digital, aportamos previsibilidad financiera a sus infraestructuras IT y cubrimos la brecha de especialización técnica para que las empresas y sus equipos IT puedan centrarse en lo que realmente importa: innovar y hacer crecer su negocio".

COMPROMETIDOS CON SU IDENTIDAD.

Tres señas de identidad sustentan la calidad de las soluciones de Arsys prácticamente desde sus primeros días:

Cercanía y especialización: Con un equipo de Soporte Técnico propio y altamente cualificado en España, la compañía ofrece un servicio cercano e implicado en el éxito de los proyectos de sus clientes, con un NPS de Soporte Técnico empresarial de 87 puntos, y gestiona soluciones de infraestructura Cloud a medida de cada proyecto.

Innovación constante: Arsys fue pionera en lanzar una de las primeras plataformas de Cloud Hosting en Europa en 2009 y actualmente participa en iniciativas europeas de I+D, como el proyecto 8ra, desarrollando una nueva generación de servicios digitales y soberanos para ciudadanos y empresas.

Soberanía Digital europea: Como empresa española con centro de datos propio y parte del Grupo IONOS, Arsys garantiza que los datos de sus clientes se encuentran bajo la misma jurisdicción que afecta al negocio de sus clientes. A diferencia de los proveedores extracomunitarios, su nube opera bajo legislación europea de punto a punto, sin exposición a normativas de terceros países que puedan comprometer el control del dato y la independencia tecnológica de las empresas.

Tres décadas después de su nacimiento en Logroño, Arsys emplea a más de 450 profesionales en toda España y la compañía cuenta también con oficinas comerciales en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla.

FIEL A SUS ORÍGENES.

De forma paralela a su crecimiento, Arsys ha mantenido siempre un fuerte vínculo con sus orígenes y la identidad que le transmitieron inicialmente sus fundadores, Luis Cacho y Nicolás Iglesias.

La compañía ha crecido en Logroño, donde mantiene su sede y su principal centro de datos, demostrando que es posible construir un referente tecnológico nacional a kilómetros de los grandes núcleos empresariales.