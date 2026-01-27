Asociación Profesionales de Danza de La Rioja renace con idea de defender el sector y luchar contra el intrusismo - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Profesionales de la Danza de La Rioja (APDR) renace con la idea de defender el sector en la comunidad y luchar contra el intrusismo. Constituida de momento por seis academias de baile, la entidad se ha presentado este martes en Logroño.

Como ha señalado su presidenta, Erika Ferreira, "somos una organización sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de agrupar y representar a los profesionales de la danza de todos los estilos y disciplinas de nuestra comunidad".

"Un proyecto -ha continuado explicando- que surge como resultado de un proceso de diálogo iniciado tras la reunión mantenida con la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, Rosa Fernández, y el director de la Casa de la Danza de Logroño, Perfecto Uriel, en el último trimestre de 2025 en el CCR de Logroño".

A raíz de este encuentro, Ferreira ha apuntado que "la Casa de la Danza impulsó varias reuniones de todas las Escuelas de Danza de la ciudad, en la que aquellas escuelas que se interesaron en un primer momento se unificaron y crearon este marco de trabajo conjunto para dar forma y entidad a la APDR".

Y, en este sentido, ha apuntado que "nos hemos puesto en contacto con todas las academias a través de un email para invitarse a asociarse. Por ahora, primero con las academias y luego más adelante con profesionales, papás, amigos de la danza".

En concreto, Ferreira ha avanzado que "la próxima semana hemos convocado todas las academias de La Rioja para presentarles este proyecto, que seguro estarán interesados".

De momento, la APDR está formada "por seis de las academias más antiguas de La Rioja, pero queremos que se unan más". Para ello, entre otras cosas, "estamos preparando eventos que todavía no podemos desvelar", al menos tres: uno ya en marzo y dos, en abril.

La secretaria de la Asociación, Andrea Fraga, ha detallado por su parte los objetivos de la entidad, como "la defensa de la profesión, queremos luchar activamente contra el intrusismo pedagógico para garantizar una enseñanza de calidad".

A ello ha unido "la colaboración sectorial, queremos fomentar sinergias y comunicación constante entre docentes, coreógrafos y bailarines para que todos nos aunamos en un mismo centro".

También "la promoción cultural, queremos elevar la visibilidad de la danza"; y la "excelencia formativa, organizando eventos, galas, talleres para poder fomentar e impulsar la formación continua del alumnado riojano".

En palabras de Perfecto Uriel, "en esta ocasión, ha sido la Casa de la Danza el vehículo por el que los profesionales de Logroño se han reunido y han decidido reactivar una asociación de profesionales de danza que se había creado hace 25 años", pero que no había tenido mayor recorrido.

"Ya estamos la Casa de la Danza y la asociación colaborando en eventos a futuro, eventos que se conocerán en su momento con todo tipo de detalles y que, lógicamente, a partir de esta presentación esperamos que el resto de profesionales, tanto escuelas como profesores, como intérpretes, como coreógrafos puedan acudir a formar parte de esta asociación", ha apuntado Uriel.

En este momento, la asociación está formada por ArteDanza, Conchi Mateos, Victoria Romanos, Estudio de Danza José Ferreira, Escuela María Salgado y Ballet Estudio Rosa Neila, todos ellos estudios "de los más antiguos" de la comunidad.

Por eso, han expresado sobre todo su "preocupación" para cumplir "el más difícil de los objetivos", actuar contra el intrusismo, que ejemplifican en que "nos soprende muchísimo que en una región tan pequeña haya tantísimas academias de danza, hay aproximadamente 23", de las que 17 estarían en el marco del ballet clásico.

"Hay un intrusismo y luego después también gente que se pone a impartir clase en lonjas", ha lamentado Ferreira, quien ha reivindicado que sus academias "pagan impuestos, tenemos que tener todo lo que pide la normativa, de aislamiento del local, la profesionalidad, el estarte formándote año tras año". "El instrusismo está siendo una de nuestras grandes preocupaciones y ya llevamos años con ello", ha concluido.