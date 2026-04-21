La Asociación Riojana de Amigos del Camino advierte de un "cambio de modelo de gestión" en el albergue municipal

Archivo - Patio del Albergue de Peregrinos de Logroño - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Riojana de Amigos del Camino de Santiago ha asegurado que el Ayuntamiento de Logroño "está forzando un cambio de modelo en la gestión del albergue municipal de Logroño, una decisión que, más allá de la ciudad, puede marcar un precedente en el conjunto del Camino de Santiago".

Durante más de tres décadas, han señalado que la acogida en Logroño ha estado sostenida por voluntarios y voluntarias riojanos, con ayuda internacional, en un "modelo ampliamente consolidado en el Camino". "Allí donde existe una asociación implicada y activa, es esta la que asume la gestión, garantizando continuidad, arraigo y conocimiento directo del peregrino. Solo en ausencia de ese tejido se recurre habitualmente a otras fórmulas", ha explicado el presidente de la Asociación riojana Juan Cabrito.

Sin embargo, el Ayuntamiento "ha optado ahora por iniciar un proceso de adjudicación pública cuyos criterios, tal y como están planteados, no parecen orientados a reforzar ese modelo que ha funcionado con eficacia durante años." Y la Asociación tampoco es capaz de adivinar que objetivos políticos se busca. "El problema no es la concurrencia competitiva, sino los criterios han elegido como base del contrato", ha remarcado.

La decisión llega, además, en un momento especialmente simbólico: cuando la Asociación Riojana cumple 40 años de trayectoria al servicio del Camino -siendo la segunda más veterana de España- y más de tres décadas al frente del albergue municipal de Logroño.

"Lo que debería ser un motivo de orgullo para la región, y que en otras ocasiones ha sido reconocido -como cuando se recibe el nombramiento de Riojanos del Año-, se traduce ahora en una situación difícil de comprender e inesperada", señalan desde la Asociación. "Lo que está en juego no es solo la gestión de un edificio, sino un modelo de acogida que ha demostrado su validez durante décadas, que recibe el cariño y aprecio de los visitantes peregrinos y que es parte de la identidad del Camino".

Desde la asociación se recuerda, además, que "no es la primera vez que se intenta modificar este modelo en Logroño". Un intento anterior de cambiar la gestión "no logró consolidarse y, tras menos de dos años, fue necesario volver a confiar en la propia asociación para garantizar el funcionamiento del albergue". En este contexto, se advierte de que decisiones de este tipo "no son neutras".

El albergue no es solo un servicio: "es el principal espacio de actividad y sentido de esta asociación jacobea". "Debilitar ese vínculo puede tener consecuencias directas sobre su continuidad y, con ello, la desaparición a futuro de la Asociación Riojana de Amigos del Camino", han advertido.

A esta situación "se suma el cierre temporal del albergue durante un mes por la ejecución de obras de alcance limitado, en pleno periodo de alta afluencia de peregrinos". La falta de planificación "ha dejado sin servicio al principal punto de acogida pública de la ciudad en un momento clave, sin que se haya articulado un dispositivo alternativo suficiente", ha lamentado la Asociación.

Han sido los propios socios de la asociación quienes, de manera voluntaria, "están contactando con albergues de etapas anteriores para informar a los peregrinos y evitar que lleguen a Logroño sin conocer el cierre". Para la Asociación Riojana, "ambas decisiones -el cambio de modelo de gestión y el cierre en plena temporada- reflejan una forma de intervenir en el Camino que puede alterar un equilibrio construido durante décadas".

"Lo que hoy ocurre en Logroño no es un hecho aislado. Cuando se rompe un modelo que funciona, se abre la puerta a que ocurra en otros lugares", han advertido. La asociación recuerda que el albergue de Logroño ha sido durante más de tres décadas un referente de acogida tradicional, sostenido por voluntariado y basado en un principio sencillo: peregrinos acogiendo a peregrinos. "Un sistema que funciona gracias a la labor altruista de decenas de logroñeses y que funciona para todo el mundo, excepto para la actual corporación de Gobierno", ha manifestado.

Por ello, "se hace un llamamiento a la reflexión, al diálogo y a la reconsideración de las decisiones adoptadas, con el objetivo de preservar un modelo que forma parte de la esencia del Camino de Santiago".