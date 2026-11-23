Presentación programa municipal de Navidad - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Logroño ya tiene todo preparado para dar la bienvenida a la Navidad. El Ayuntamiento ha presentado oficialmente la programación de estas fiestas bajo el lema 'Asómate a la Navidad', una amplia agenda de actividades que se desarrollará del 3 de diciembre al 6 de enero de 2027 y que combina iluminación, espectáculos, propuestas culturales y alternativas de ocio para disfrutar en familia y con amigos.

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha presentado la programación acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio de La Rioja, Eduardo de Luis Olloqui; David Moreno como director del espectáculo 'Brillamos unidos'; la concejal de Festejos, Laura Rivas, y otros miembros de la Corporación Municipal.

Ha indicado que se trata de que "nuestra ciudad brille más, se disfrute en la calle, sea más atractiva para todos y que sirva para apoyar y dinamizar nuestra hostelería y, muy especialmente, nuestro comercio local".

Escobar ha destacado que, para conseguirlo, se ha diseñado "una programación diversa y pensada para todas las edades, transversal, en la que se han implicado muchas áreas municipales con el fin de dinamizar la ciudad y ofrecer a logroñeses, logroñesas y visitantes diferentes opciones para disfrutar de Logroño en Navidad".

LA IMAGEN DE LA NAVIDAD, PROTAGONIZADA POR GORGORITO

La imagen "estará protagonizada por Gorgorito, uno de los personajes más queridos por los niños y niñas de la ciudad y también por muchos adultos, que hemos crecido con sus aventuras". Muestra a Gorgorito saliendo al escenario con un saco de regalos, dispuesto a repartir, como siempre, ilusión y alegría. Al fondo, la calle Portales aparece completamente iluminada, en una composición que une la tradición y el cariño por uno de los personajes más emblemáticos de Logroño.

Por su parte, De Luis ha invitado a los logroñeses "a comprar en el comercio de próximidad" porque además de "crear empleo" hace ciudad. Ha recordado que las ventas de Navidad suponen para el pequeño comercio el "20 por ciento de los ingresos".

EL ESPECTÁCULO 'BRILLAMOS UNIDOS'

La iluminación será una de las grandes protagonistas de la Navidad logroñesa, con un importante incremento de elementos decorativos y nuevos motivos luminosos repartidos por toda la ciudad. El encendido oficial tendrá lugar el próximo 3 de diciembre, a las 19,00 horas, en la Plaza del Mercado, uno de los momentos más esperados y que marcará el inicio de las celebraciones.

Durante el encendido de las luces tendrá lugar el espectáculo 'Brillamos unidos', un evento muy especial que combina música, danza, emoción y sorpresas, y que pone de relieve el talento artístico de nuestra ciudad.

Creado por el logroñés David Moreno, el espectáculo cuenta con la dirección del premiado José Luis Sixto (Rent, The Hole). A este equipo se suma Maite Marcos, coreógrafa con más de 20 años de experiencia y directora artística y coreógrafa habitual de Shakira.

Moreno ha puesto en valor dicho espectáculo, en el que participa una veintena de logroñeses, destacando "el importante talento local" existente en la ciudad, algo que ha sido ratificado por Sixto y Marcos, resaltando el "hambre por el profesionalismo".

El espectáculo arrancará con clásicos navideños y la puesta en escena contará también con la aparición de Perseido y Ori, y otro personaje sorpresa que hará las delicias de los más pequeños. Además, se ha creado un villancico especialmente para la ocasión, que sonará durante el acto. Como broche final, se ofrecerá chocolate caliente a todos los asistentes.

Entre las principales novedades destaca la decoración de la Plaza del Mercado. En la plaza lucirá también un árbol de Navidad de 12 metros de altura, coronado por una estrella, al que se sumarán cinco elementos decorativos en 3D de gran luminosidad que destacarán frente a la imponente fachada de la Concatedral, junto con los pórticos de los soportes engalanados.

La iluminación de la fachada del Teatro Bretón, de la plaza del Ayuntamiento y del Mercado de San Blas mantendrá una estética similar a la de la Navidad pasada.

Los motivos tridimensionales también llegarán a otros enclaves de Logroño, como Gran Vía, la Estación de Autobuses, la Glorieta del Doctor Zubia, el Parque de la Cometa, la Plaza del Espolón y el Paseo de las Cien Tiendas.

En Gran Vía volverá a destacar el gran árbol navideño, que incorporará nuevos apliques de estrellas para realzar todavía más su decoración. En total, Logroño contará con 1,2 millones de puntos de luz LED distribuidos en más de 80 ubicaciones, con una potencia total instalada de tan solo 75,8 kW, combinando un importante despliegue ornamental con la eficiencia energética.

La propuesta incluye también un total de 24 decoraciones tridimensionales de especial belleza, pensadas para que vecinos y visitantes puedan acercarse, fotografiarse y compartir momentos en familia o con amigos.

EL ESPOLÓN, ESPACIO DE OCIO PARA DISFRUTAR EN FAMILIA

Otra de las grandes novedades de esta Navidad estará en el Paseo del Espolón, que se convertirá en un espacio especialmente pensado para el disfrute familiar y donde los más pequeños serán los auténticos protagonistas.

Como ha avanzado Escobar, este espacio, situado en el corazón de la ciudad, contará con una atracción de tren con renos que realizará un recorrido circular y en la que podrán subir 18 personas en cada viaje.

Además, se instalará un singular árbol de Navidad de casi 13 metros de altura, fabricado mediante un sistema giratorio de bolas y equipado con un mecanismo hidráulico que permitirá que estas, además de girar, suban y bajen. La atracción tendrá capacidad para 32 personas en cada viaje.

Los horarios de funcionamiento de estas atracciones serán, de lunes a jueves y el 6 de enero: de 17,00 a 21,30 horas y los fines de semana, días 7 y 8 de diciembre (Puente de la Inmaculada) y vacaciones escolares (del 23 de diciembre de 2026 al 7 de enero de 2027): de 11,00 a 14,00 horas y de 17,00 a 21,30 horas.

El precio para disfrutar de las atracciones será de tres euros por ficha y de 10 euros para el abono de cuatro tickets.

BELENES, VILLANCICOS Y TRADICIÓN

La programación navideña también reservará un espacio destacado para las tradiciones. El 4 de diciembre a las 19,00 horas, tendrá lugar la inauguración del Belén Monumental en la Plaza del Ayuntamiento, acompañada por varios villancicos interpretados por la Escuela Municipal de Música. Al finalizar el recorrido se repartirá chocolate caliente entre los asistentes.

Ese mismo día, a las 20,00 horas, se inaugurará la Exposición de Belenes Tradicionales en Paseo de las Cien Tiendas con la colaboración del coro de la Casa de Andalucía y que podrá visitarse hasta el 6 de enero, en horario de 18,00 a 21,00 horas.

El pregón de Navidad se celebrará el 13 de diciembre, a las 19,00 horas, en el Auditorio Municipal, y correrá a cargo de Federico Soldevilla. El acto contará también con la actuación del Coro Bona Cántica. La entrada será libre, aunque se solicitará a los asistentes la aportación de alimentos no perecederos.

En este punto, el alcalde de Logroño ha destacado que "el trenecito navideño de El Rincón volverá a recorrer Logroño después de la buena acogida registrada el pasado año. En esta ocasión, la propuesta amplía sus días y horarios para ofrecer más viajes".

El tren partirá de la Plaza del Ayuntamiento los días 24 y 31 de diciembre, de 11,00 a 14,00 horas. Además, circulará del 26 al 31 de diciembre y del 2 al 4 de enero, con horario de mañana, de 11,00 a 14,00 horas, y de tarde, de 16,30 a 19,30 horas.

La oferta navideña se completará con los mercadillos ubicados en el Paseo del Espolón y en la calle Portales, que sumarán nuevos espacios para pasear, descubrir productos y disfrutar del ambiente propio de estas fechas.