ASPAYM y la DGT trasladan a Logroño su campaña de prevención en carretera ‘Al volante, cero distracciones’ - ASPAYM

LOGROÑO 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

ASPAYM, ha desarrollado la campaña nacional de tráfico 'Al volante, cero distracciones', que se coordina desde la Federación Nacional con la colaboración de la Dirección General de Tráfico en Logroño y la participación del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) dependiente del IMSERSO. El objetivo de esta campaña es concienciar a la población frente a las distracciones al volante para prevenir siniestros viales.

Esta sensibilización es heredera de la tradicional campaña de ASPAYM 'No corras, no bebas, no cambies de ruedas', que se ha venido realizando por todo el territorio español para pedir prudencia en carretera desde 2007. La concienciación ha tenido lugar por la N-232, y en ella ha participado Aitana Castillo como voluntaria de la concienciación ante los vehículos retenidos por la Guardia Civil.

En este octubre de 2026 son las distracciones al volante el tema vertebral de la concienciación que se persigue desde la DGT y ASPAYM. Así, se prevendrá frente a la fatiga y las distracciones que pueden darse desde dentro y desde fuera del vehículo.

En este caso concreto Castillo, como representante de ASPAYM, se ha acercado a los vehículos retenidos, trasladándoles el mensaje común de la campaña y demostrando al mismo tiempo, con su presencia, las consecuencias y secuelas irreversibles de los actos imprudentes. Además, se les ha hecho entrega de un folleto informativo con consejos y recomendaciones de prevención frente a las distracciones.

En el acto también han participado Beatriz Arraiz, delegada del Gobierno en La Rioja; Beatriz Zúñiga, jefa provincial de Tráfico de La Rioja; Sara Sagredo, trabajadora social y coordinadora técnica del CRMF Lardero, y Samuel Regueira, responsable de comunicación de ASPAYM, así como representantes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

'AL VOLANTE, CERO DISTRACCIONES'

ASPAYM desarrolla la campaña 'Al volante, cero distracciones', heredera de la tradicional campaña de sensibilización 'No corras, no bebas, no cambies de ruedas', que desde el año 2007 cuenta con la implicación de sus personas voluntarias con lesión medular junto a agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico. Además, en este año se realiza la campaña por segunda vez en Logroño, gracias a la participación del CRMF Lardero de La Rioja.

Este mes de octubre incidimos contra las distracciones al volante. La campaña ha evolucionado durante todos estos años, adaptando sus mensajes a los diversos factores de accidentalidad en coordinación con las campañas propias de la DGT en las que ASPAYM ha colaborado: consumo de alcohol y drogas, vigilancia de las condiciones del vehículo, velocidad excesiva y, en esta ocasión, distracciones. En ella se demuestra que el impacto del testimonio personal es muy eficaz y complementa a las advertencias de Tráfico en las campañas de prevención de accidentes.

Los territorios donde ASPAYM va a colaborar en esta campaña de octubre de 2026 son Andalucía (Almería, Granada y Málaga), Aragón (Zaragoza), Baleares (Mallorca), Castilla La Mancha (Cuenca y Toledo), Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia y Valladolid), Comunidad Valenciana (Valencia), Islas Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), Galicia (Lugo) y La Rioja (Logroño).