Astorga (León) celebrará este sábado la Procesión de la Bandera de la Batalla de Clavijo

Clavijo viaja a Astorga para celebrar la Procesión de la Bandera de la Batalla de Clavijo - AYUNTAMIENTO DE CLAVIJO

LOGROÑO 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Clavijo se suma este fin de semana a la tradicional Procesión de la Bandera de la Batalla de Clavijo -conocida en Astorga como Procesión de la Suiza- que tendrá lugar en la ciudad leonesa. Esta edición recupera su carácter presencial en tierras leonesas tras haberse celebrado el año anterior en suelo riojano, y llega marcada por una efeméride especial: el 30º aniversario del hermanamiento entre Clavijo y Astorga.

La organización corre a cargo del Ayuntamiento de Astorga, con la colaboración del consistorio de Clavijo y del Ejército, a través del Acuartelamiento de Santocildes. Como novedad institucional destacada, este año contará con la presencia del General del Mando de Artillería de Campaña (MACA) y de los Marqueses de Astorga, quienes acompañarán a la comitiva en los actos oficiales.

Para el alcalde de Clavijo, Pedro Muro, "es un orgullo volver a Astorga para celebrar juntos esta festividad que nos une hace tres décadas pero que reconoce siglos de historia común. La Bandera de la Batalla de Clavijo es un símbolo compartido que refuerza cada año los lazos de amistad y hermandad entre nuestros dos municipios".

ACTOS DE HERMANDAD

Los actos darán comienzo el sábado con la llegada de la delegación de Clavijo, integrada por aproximadamente 50 vecinos, a las 12,30 horas. A su recepción oficial en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Astorga seguirá una visita institucional al Palacio de Gaudí.

Por la tarde, a las 19,00 horas, un pregonero a caballo -acompañado por dos tuizones- recorrerá las calles de Astorga para anunciar la festividad. La jornada cerrará con un concierto gratuito de flamenco íntimo en la Plaza Mayor a cargo del joven artista riojano Carlos Pérez.

LA PROCESIÓN DE LA BANDERA Y LOS ACTOS SOLEMNES

El domingo, a partir de las 10,45 horas, la Plaza Mayor -vallada para la ocasión- acogerá la entrega de medallas a agentes de la Policía Local de Astorga, en un acto público y solemne que incluirá asimismo un reconocimiento especial por el 175.º aniversario del cuerpo. A continuación, dará comienzo la Procesión de la Bandera de la Batalla de Clavijo, en la que la delegación clavijeña tendrá un papel protagonista.

La comitiva realizará la tradicional parada en la Catedral de Astorga, donde se llevará a cabo la ofrenda institucional -pan, vino, ofrenda floral y medalla corporativa municipal-. El cortejo concluirá con un solemne homenaje a los caídos en la Plaza de Santocildes. La Zuiza: la procesión de la Bandera de la Batalla de Clavijo La Zuiza es la procesión de la Bandera de la Batalla de Clavijo, celebrada en los campos de Clavijo (La Rioja), cuyo pendón fue enarbolado por las tropas cristianas en su lucha contra los musulmanes.

Tras la batalla, fue trasladado a Astorga, donde se conservan sus restos en una arqueta custodiada en la Casa Consistorial, con el compromiso de sacarlo cada año, rindiéndole honores de Capitán General, y trasladarlo en procesión hasta la Catedral, custodiado por la Guardia Zuiza.

La bandera, conocida también como 'La Seña' o 'La Enseña', fue portada en la Batalla de Clavijo en el año 844 por el alférez del rey Ramiro I, Luis Osórez, señor de Villalobos, en la contienda contra las tropas de Abderramán II. Según la tradición, en aquella batalla se consiguió la victoria sobre los musulmanes gracias a la intervención del Apóstol Santiago. En cuanto a su aspecto, la bandera es de gran colorido: sobre fondo amarillo, dos lobos pasantes de color rojo, rodeados de triángulos superpuestos rojos y azules.

En la actualidad se conservan algunos trozos originales entre cristales, en una arqueta de madera forrada de terciopelo rojo, muy deteriorada, que data de hace unos 300 años, junto a documentos acreditativos. Osórez regresó a Astorga victorioso y la bandera fue custodiada por sus descendientes hasta que en el siglo XV fue cedida al municipio, con la condición expresa de que fuese portada en procesión hasta la Catedral todos los años el día de la Asunción, y que el marquesado abonase 60.000 maravedíes al cabildo.

Esta tradición, que se venía celebrando desde finales de la Edad Media, desapareció en 1733. Fue recuperada el 19 de junio de 1994. La institución cameral y el consistorio astorgano la retomaron en común acuerdo con el Obispado, asumiendo la representación de los antiguos gremios de trabajo.

De esta forma se dieron los primeros pasos para un hermanamiento entre Astorga y Clavijo que se ha ido consolidando con visitas mutuas de ambas corporaciones y que ya se ha sellado oficialmente. Actualmente, la procesión recorre las calles de la ciudad desde el Ayuntamiento hasta la Catedral, donde tiene lugar una ofrenda floral y una misa, y después regresa a la Plaza Mayor con parada en Santocildes para rendir homenaje a los caídos.