Atendida una persona por inhalación de humo en el incendio en una chimenea de una vivenda en Santurde de Rioja

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LOGROÑO, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha tenido que ser atendida por inhalación de humo a primera hora de esta tarde tras un incendio que se había declarado en una chimenea de una vivienda en la localidad de Santurde de Rioja, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 14,19 horas de este sábado, SOS Rioja ha recibido un aviso de un incendio en la chimenea exterior de una vivienda en Avenida de La Rioja de la localidad de Santurde de Rioja.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos CEIS y a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.

Se trataba de una chimenea pegada a la fachada y en la que ha fallado el aislante y se ha quemado, sin más daños. Los recursos sanitarios han atendido a un ocupante por inhalación de humo, sin más consecuencias ya que se le ha dado de alta en el lugar.