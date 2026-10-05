Atendidas todas las solicitudes admisibles de ayuda a la mejora y modernización de explotaciones agrarias para 2026

LOGROÑO 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de La Rioja (BOR) publica hoy, 5 de octubre, la Resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente por la que se inicia la concesión de ayudas a las inversiones para modernización y mejora de explotaciones agrarias, que atenderá todos los expedientes de solicitudes que cumplían los requisitos después de que el Gobierno de La Rioja aprobara el pasado mes de julio la ampliación del presupuesto destinado en la convocatoria de 2026.

En total, 175 agricultores y ganaderos contarán con una subvención para llevar a cabo 396 inversiones que contemplan desde la compra de maquinaria y equipamiento agrario, edificaciones agrarias, mejora de sistemas de riego y eficiencia hídrica, implantación de nuevas plantaciones de frutales, y desarrollo de sistemas productivos innovadores en el sector del champiñón y la seta.

Entre las características de los solicitantes admitidos, en un porcentaje cercado al 86 % son explotaciones prioritarias y cerca del 15 % de los titulares de las explotaciones son jóvenes menores de 41 años.

El Gobierno de La Rioja aporta una dotación presupuestaria de 5.681.187 euros que posibilitará una inyección económica de 10.438.288 euros en el sector agrogranadero a lo largo de los próximos meses. En este sentido, tras la mejora y adaptación de la orden de subvenciones en 2024 se han duplicado las solicitudes de ayuda recibidas para modernización y mejora de explotaciones agrarias.

APOYO A SECTORES ESTRATÉGICOS

En esta convocatoria de ayudas, la Consejería de Agricultura dio prioridad a sectores estratégicos como la ganadería extensiva, el champiñón y la seta o los frutales de pepita. En el caso de las dos últimas actividades, las ayudas podían alcanzar entre el 60 % y el 80 % del importe de la inversión subvencionable.

Así, las inversiones destinadas a la modernización de explotaciones del champiñón y la seta centralizarán 1,33 millones de euros en ayudas, mientras que las ganaderas se beneficiarán de subvenciones por valor de 790.000 euros y el sector frutícola tendrá un apoyo económico de 652.863 euros. El resto del presupuesto se distribuirá principalmente entre cultivos industriales, cereales y viñedo.

Dentro de las actuaciones subvencionadas, 202 corresponden a inversiones en bienes inmuebles. Destacan en este sentido las relacionadas con la modernización de explotaciones de champiñón y seta (12), frutícolas (16) y ganaderas (12), y también aquellas actuaciones para mejorar la eficiencia del riego (40) e instalar antigranizo (13).

Las otras 194 inversiones se concretan en la adquisición de maquinaria agrícola, entre ellas 24 tractores, 41 máquinas para laboreo y preparación del terreno y 6 sembradoras de siembra directa; además de proyectos y mejora de equipos y programas informáticos.