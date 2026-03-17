Auditoría ratifica la denuncia del PSOE que alertaba de que el exgerente del SERIS "cobró retribuciones indebidas"

La diputada socialista, María Somalo - PSOE LA RIOJA

LOGROÑO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja ha dado a conocer el resultado del Informe Definitivo de Auditoría y Supervisión continúa del ejercicio económico de 2023 del Servicio Riojano de Salud (SERIS) que manifiesta "con total claridad" que altos cargos del Gobierno, entre ellos, el exgerente del SERIS, Jesús Álvarez, "percibieron altas cantidades de dinero" por actividad extraordinaria que era "incompatible" con sus cargos en el Ejecutivo.

Retribuciones "percibidas indebidamente" con el "silencio cómplice" del presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán.

El Informe determina así "dichas irregularidades" denunciadas desde el PSOE desde el año 2024 que "existieron" pero que probablemente "siguen existiendo", tal y como ha indicado la diputada socialista y exconsejera de Salud, María Somalo, ya que uno de esos altos cargos, Begoña Ganuza, actual gerente de Atención Primaria del Servicio Riojano de Salud (SERIS), sigue en su cargo.

Por ello desde el PSOE solicitan la devolución de dichas retribuciones "indebidamente percibidas" así como que se realice la pertinente denuncia para iniciar trámites ante un posible procedimiento sancionador "no solo para estos altos cargos" sino también para aquellos responsables que "a pesar de que lo han negado" lo han permitido como la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez.

La diputada regional ha recordado que en marzo de 2024 "ya denunciamos desde el PSOE que Jesús Álvarez venía percibiendo desde su nombramiento retribuciones añadidas a las propias del cargo de gerente del SERIS por la realización de actividad asistencial".

Además, "también alertamos de que otros altos cargos del SERIS estaban realizando y cobrando por una actividad extraordinaria que no podían acometer".

Somalo ha remarcado que el gerente de SERIS "también tiene la condición de alto cargo y, por ello, no puede realizar cualquier otra actividad pública o privada".

A pesar de todo, el Gobierno de La Rioja defendía que "las retribuciones de Álvarez eran perfectamente legales y están reguladas en a través de una Orden".

Ante esta posición del Ejecutivo, el PSOE presentó en abril de 2024 ante la Dirección General de Función Pública y ante la Intervención General "sendos escritos de denuncia sobre este asunto". Somalo ha explicado que la respuesta de Función Pública "ha sido que no hay irregularidad alguna". Pero la contestación de la Intervención General fue la de incorporar en el Informe de Auditoría y Supervisión Continua del ejercicio 2023 del Servicio Riojano de Salud un apartado específico que fiscalizara la actividad y retribuciones percibidas por el gerente y el resto de altos cargos.

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