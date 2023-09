El Auditorio de Logroño acoge este domingo un concierto de Ensemble Vocal a favor del Banco de Alimentos

LOGROÑO, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ensamble Vocal de La Rioja, el coro mixto que nace en Logroño de la mano de Diego Martínez de la Concepción, su director, ofrecerá un concierto único y exclusivo en el Auditorio del Ayuntamiento de Logroño el domingo 1 de octubre, a partir de las 19,30 horas, en favor del Banco de Alimentos de La Rioja. Al ser un concierto benéfico, el precio de la entrada es de 7 euros.

Este concierto, que es un acto solidario en favor de los beneficiarios del Banco de Alimentos, supondrá al mismo tiempo, el cierre de su espectáculo 'Orbis' que lo han paseado por La Rioja, por lo que nos ofrecerán, desde la butaca, un viaje por la música de todo el planeta, es decir por los cinco continentes, a través de su música vocal, tanto en canciones tradicionales y contemporáneas, con música en directo, con solistas, coreografías y una cuidada puesta en escena que seguro le sorprenderá.

La compra de entradas para este concierto se podrá realizar en las cafeterías de la librería Santos Ochoa de Calvo Sotelo y Gran Vía así como en el Banco de Alimentos de La Rioja. Y el mismo día en la entrada del Auditorio.

Son 33 cantores, unidos a los músicos Héctor Rubio, al piano; Marifé Herrero, al violín y Carlos Lasheras, a la percusión que desarrollarán este completo programa con canciones como 'Down in the river to pray' un espiritual negro de Norteamérica; 'Tú, mi barco y el mar', una habanera de España; Ave María de David Basdem de Australia; 'Nearer, my God, to thee', de Norteamérica; el tema Imbakwa de Jim Papoulis, Tanzania; 'Artza alinu', danza tradicional de Israel; 'Ave Iesu' de Xabier Sarasola de España; 'Indodana' tema tradicional surafricano; 'Salve' de Mateo Albéniz de Logroño; 'Hijo de la luna' de Mecano de España y 'I will follow him', banda sonora de Sister Act de Norteamérica.

Una combinación acertada de música africana, hebrea, española, australiana y norteamericana que conforman un repertorio que tendrá un momento especial con la interpretación de una 'Salve' del compositor logroñés Mateo Albéniz compuesta en el siglo XVIII y que Ensamble Vocal de La Rioja han recuperado para este proyecto en el afán continuo de este coro de poner en valor la música culta y tradicional de autores de la tierra riojana.

ENSAMBLE VOCAL DE LA RIOJA.

El coro Ensamble Vocal de La Rioja tiene como fecha de nacimiento el año 2018, siendo una de sus señas de identidad un repertorio con música de todos los estilos y épocas, a capella y con acompañamiento, no exenta de dificultad y, en muchas ocasiones, con arreglos propios de su director, a lo que unen una cuidada puesta en escena.

Tras cinco meses de ensayos, realizaron su puesta de largo con el Concierto Presentación en el Auditorio de Logroño en mayo de 2019 con gran éxito de crítica y público, lo que supuso su lanzamiento y el inicio de una serie de conciertos en diferentes localidades de esta Comunidad Autónoma.

Durante la pandemia han seguido ensayando conectados desde casa y fruto de este trabajo se apreciará en el concierto solidario en favor del Banco de Alimentos de La Rioja.