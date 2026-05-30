El Aula Medioambiental de La Grajera despide el mes de mayo con un taller de juegos antiguos y modernos

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LOGROÑO 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera despedirá la programación del mes de mayo con una propuesta lúdica y participativa dirigida al público infantil (a partir de 6 años) y familiar. Durante este fin de semana, el Aula Didáctica organizará un taller de juegos en el que los participantes podrán descubrir y disfrutar tanto de juegos tradicionales como de otros más modernos.

La actividad es gratuita y se celebrará el sábado 30 y el domingo 31 de mayo en dos turnos cada día: a las 11,15 horas y a las 12,30 horas. El taller combinará diferentes propuestas para fomentar la diversión, la participación y el aprendizaje compartido entre generaciones, mezclando juegos de siempre con nuevas formas de entretenimiento.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza en el siguiente enlace https://www.giglon.com/evento/juegos-antiguos-y-nuevos-logro... o llamar al teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15,00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.