El Aula Medioambiental de La Grajera inicia noviembre con un taller familiar sobre 'Los colores del otoño'

Archivo - Aula Medioambiental de La Grajera - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera abre su programación de noviembre con el taller 'Los colores del otoño', una actividad gratuita y familiar que combina aprendizaje, observación y contacto directo con la naturaleza y que se celebrará este fin de semana.

En concreto, la actividad tendrá lugar este sábado 1 y el domingo 2 de noviembre, y contará con dos turnos por día, el primero a las 11,15 horas y el segundo de 12,30 horas. Cada sesión tendrá una duración de 1 hora y 15 minutos.

La propuesta incluye un pequeño paseo alrededor del aula, durante el cual los participantes podrán observar y recoger elementos naturales como hojas, palos, frutos y cualquier objeto que esté en el entorno para descubrir la diversidad de colores que ofrece el paisaje otoñal.

Para participar en esta actividad es necesario reservar plaza a través de internet en el enlace https://www.giglon.com/evento/los-colores-del-otono-logrono, o llamar al número de teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 10,30 a 15 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, además de itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.

Los próximos talleres del mes de noviembre serán:

8 y 9 de noviembre: Pequeños artistas prehistóricos

15 y 16 de noviembre: Cestería de papel

22 y 23 de noviembre: Cuentacuentos

22 y 23 de noviembre: La vida secreta del embalse de agua