El Aula Medioambiental de La Grajera inmortaliza su entorno con un taller de fotografía

Archivo - El Aula Didáctica de La Grajera - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO - Archivo

LOGROÑO 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Aula Medioambiental de La Grajera pone el objetivo en el entorno único en el que se ubica y realiza un taller de fotografía para observar e inmortalizar el paisaje y su encanto. La actividad es gratuita y se llevará a cabo el sábado 17 y el domingo 18, a las 11,15 y a las 12,30 ambos días.

Tanto los menores como los adultos que los acompañen que quieran participar en la actividad, deben reservar su plaza para asistir al taller en la web https://logrono.es/-/taller-de-fotografia-de-la-grajera hasta el viernes a las 17,00 horas o llamando al teléfono 941 13 92 98 los sábados, domingos y festivos de 11,00 a 14,00 horas.

El Aula Didáctica de La Grajera está al servicio de la ciudadanía y tiene como objetivo concienciar y sensibilizar a la población, así como inculcar hábitos y conocimientos relacionados con el medio ambiente, a través de actividades lúdicas y didácticas, talleres teóricos y prácticos, itinerarios entretenidos en este entorno tan especial.

ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE

El Aula Didáctica de La Grajera ha programado los siguientes talleres didácticos:

Sábado 24 y domingo 25 de octubre: Cuentacuentos Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre. Celebración de Halloween.